李在鎔升任三星會長 第3代歷時10年正式接班

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三星電子副會長、三星集團實際掌權人李在鎔27日出任會長。（路透社）

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（中央社首爾27日綜合外電報導）三星電子（Samsung Electronics）副會長、三星集團實際掌權人李在鎔今天出任會長，這個象徵性舉措確認這家韓國最有價值的公司，將由三星集團創始人家族的第3代正式接班。

路透社報導，分析師表示，54歲的李在鎔2012年擔任三星電子副會長，自他的父親、三星集團董事長李健熙2014年住院以來，他就被視為整個三星集團實質上的掌門。李健熙已於2020年過世。

三星在聲明中表示：「董事會以當前全球經商環境不確定性，以及加強問責制和業務穩定性的迫切需要為由，批准這項人事建議。」

與此同時，由於通膨飆漲、利率節節高升和經濟前景黯淡，全球科技需求急劇下滑，全球最大記憶體晶片和智慧型手機製造商三星面臨日益嚴峻的逆風。

綜合路透社和法新社報導，三星今天公布的財報顯示，第3季獲利下降31%，並表示全球經濟低迷削弱對電子設備需求之際，地緣政治的不確定性可能會抑制需求直到2023年初。

三星表示，2022年7月至9月營業獲利降至10兆韓元（新台幣2300億元），低於去年同期的15.8兆韓元。這是三星電子近3年來首次季度獲利年比下滑。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111027