傳三星擴大委外代工 專家：集中資源搶攻先進製程

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（中央社記者張建中新竹21日電）韓國媒體報導，三星考慮擴大晶片委外代工。產業專家認為，三星應主要為避開未來與中國業者的競爭，集中資源與台積電爭搶先進製程代工市場，台積電未來可能面臨更多挑戰。

韓國媒體報導，除了既有的代工夥伴聯電外，三星（Samsung）也會新增世界先進和力積電兩家台灣廠商代工晶片。世界先進今天受此消息激勵，股價表現強勁，一度達65.4元，勁揚4.8%。力積電股價雖一度翻紅，達31.4元，上漲0.4元，不過多數時間在平盤下震盪。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，當前半導體市況變化比較大，三星擴大成熟製程由台系業者代工，是考量本身未來成長，以及市況和產業發展變化採取的靈活彈性調度。

劉佩真指出，美國對中國半導體採取多項限制措施，預期中國未來會花較多心力發展成熟製程，業界多預估中國成熟製程占全球比重將於2025年攀高，三星委外代工將可避開與中國業者的競爭。

劉佩真說，先進製程在半導體業領先群的競爭還是最重要的焦點，三星集中資源與台積電爭搶先進製程市場。她看好台積電在製程技術方面仍將居領先地位，此外，台積電還是會較獲客戶信任。

隨著大環境更加複雜，各國積極推動半導體在地製造，劉佩真表示，三星伺機而動、爭搶市場，預期台積電未來將面臨更多的挑戰，不再只是技術、業務上的競爭，還有地緣政治上的角力。（編輯：楊凱翔）1111021