美擬部署F-22輪流巡迴取代戰機常駐沖繩 專家憂對中國震懾力降

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日媒報導，美國空軍計畫調整在日本沖繩縣嘉手納基地的F-15戰鬥機的常駐，改為派F-22匿蹤戰機輪流巡迴部署。圖為F-22同型機。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日媒報導，美國空軍計畫調整在日本沖繩縣嘉手納基地的F-15戰鬥機的常駐，改為派F-22匿蹤戰機輪流巡迴部署。有專家憂心如此一來，對中國的震懾力可能下降。

日本共同社報導，F-15戰機機動性高，但已漸老舊。美國國防部相關人員指出，美國空軍計畫讓隸屬於沖繩嘉手納基地的2個飛行隊共約50架F-15戰機明年除役，改為從阿拉斯加基地派F-22匿蹤戰機約每半年輪流巡迴派至嘉手納基地，取代戰機常駐的情況。

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在台灣有事（有緊急狀況）、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）可能發生不測之際，專家擔憂如此一來對中國的震懾力可能下降。

報導說，嘉手納基地是美國在遠東地區規模最大的空軍據點，距離台灣近，今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，有多架美國軍機飛抵這座基地。在美中對立趨於激烈之際，這座基地的動向備受注目。（編輯：陳惠珍）1111028