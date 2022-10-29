美國期中選舉將至 裴洛西夫婿住家遇襲引恐懼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山28日綜合外電報導）美國官員表示，一名要求見到聯邦眾議院議長裴洛西本人的入侵者今天凌晨闖入裴洛西位於舊金山的官邸，並以鐵鎚攻擊她的丈夫，引發11月8日期中選舉前對政治暴力的恐懼。

綜合路透社和法新社報導，裴洛西發言人透過聲明表示，裴洛西82歲的夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）顱骨骨折，被送往舊金山一間醫院接受手術，此外他的右臂和雙手也受傷。聲明指出，醫師預期保羅．裴洛西的傷勢將完全康復。

舊金山警方表示，員警在凌晨快要2時30分時在裴洛西夫婦家中發現這名凶手。

這名施暴男子當場遭逮，身分為42歲的德帕佩（David Depape）。警長辦公室網路資料顯示，德帕佩因謀殺未遂、持致命武器攻擊、虐待長者、毆打、入室竊盜和其他重罪，預定將送往舊金山郡監獄。

民主黨籍的裴洛西是繼任美國總統的第2順位。美國國會警察局（U.S. Capitol Police）表示，襲擊發生當下，她和隨扈人在華盛頓。

舊金山警察局長史考特（William Scott）告訴記者，當局仍在調查這起凌晨攻擊案的犯案動機。派往裴洛西官邸進行「A級優先人身安全檢查」（A-priority wellbeing check）的員警目擊並打斷了這起襲擊案。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，事發當下，保羅．裴洛西曾致電911，並以「暗語」說話，並未直接表明自己受到攻擊，不過成功讓調度人員得出「出事了」的結論。美國政治新聞網站Politico另引述知情人士說法報導，保羅．裴洛西曾告訴入侵者自己需要上廁所，當時他的手機正在裡面充電，於是藉機偷偷打電話給911。

● 德帕佩是誰？

目前外界對這名嫌疑人的所知甚少。

一個名為daviddepape的網友在幾個網站的近期貼文表達對前總統川普的支持，並擁護「匿名者Q」（QAnon）邪教般陰謀論。這些貼文還提及對「撒旦戀童癖」、反猶太主義的比喻，以及對女性、跨性別者和科技公司審查的相關批評。

更久以前的訊息則推銷白水晶和麻繩手環。這些訊息是否是由今天落網的男子張貼，路透社暫時無法證實。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）公布了一張被認出是德帕佩的男性照片，照片拍攝場合是2013年2名裸體主義者的婚禮，不過擔任伴郎的德帕佩衣衫完整。紀事報指出，當時身為麻繩珠寶製作者的德帕佩和這對夫妻住在柏克萊（Berkeley）一處擁擠的住家中。

目前尚不清楚入侵者是如何闖進裴洛西位於高檔太平洋高地（Pacific Heights）住宅區的3層樓連棟紅磚別墅。空拍照片顯示房子的後門玻璃碎落一地。

● 兩黨反應根據白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說法，總統拜登已致電裴洛西表達支持。拜登在費城競選造勢大會上說，裴洛西已在返回舊金山的路上，將陪伴她的丈夫，又說這是一起「卑劣」事件。

他跟群眾說：「無論你的政治立場為何，有良心的人都必須清楚、明確地挺身而出，反對政治中的暴力事件。」

眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也表示自己已聯繫裴洛西，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也說，這起攻擊案讓他感到「震驚和反感」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111029