俄烏穀物協議 聯合國秘書長呼籲延長時效

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（中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人表示，古特瑞斯今天呼籲「各方盡一切努力」延長烏克蘭穀物出口協議，其中包括促進俄羅斯穀物的運送。

法新社報導，聯合國、烏克蘭、俄國和土耳其7月簽署所謂的「黑海協議」，已允許超過900萬公噸烏克蘭穀物出口，緩解俄烏戰爭引發的全球糧食危機，但協議是否會持續下去的不確定性，已經導致穀物價格上漲。

這項擔憂主要來自俄方的聲明。莫斯科當局指出，因為先前簽署的第2項協議部分內容，俄國的穀物和化肥仍無法出口。

古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天指出，最初的協議預計持續120天，「若沒有任何一方反對」，可以在11月19日展延。

杜雅里克在聲明中表示：「我們敦促各方盡一切努力展延『黑海穀物倡議』（Black Sea Grain Initiative），並充分執行這兩項協議，包括加快消除俄國穀物和化肥出口的任何剩餘障礙。」

他還說：「我們不會低估挑戰，但我們知道挑戰是可以克服的。世界各地的政府、航運公司、穀物和化肥貿易商及農民，現在都正尋求明確的未來。」

俄羅斯抱怨因為西方國家制裁而無法出售化肥。俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）昨天告訴記者，在莫斯科當局承諾延長協議之前，必須允許俄國的出口。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1111029