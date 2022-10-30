歷經財政崩潰、貝魯特港爆炸 黎巴嫩總統奧恩卸任

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（中央社黎巴嫩巴達鎮30日綜合外電報導）89歲的黎巴嫩總統奧恩任期明天結束，國會仍未選出繼任人選，國家最高職位就此懸缺。在這位基督徒總統任內，國家財政災難性地崩潰，貝魯特的港口還曾發生奪命大爆炸。

路透社報導，黎巴嫩總統的權力包括簽署法案成為法律、任命新總理，以及在國會表決前先行同意政府的組成，但國會至今未能就總統接班人選達成共識。黎巴嫩憲法規定，總統每屆任期6年，不得連選連任。

黎巴嫩總統由國會選出，依照黎巴嫩長期以來的權力分享制度，總統大位通常保留給馬龍派基督徒（Maronite Christian）。

黎巴嫩國會共128席，根據選舉規定，需要2/3法定開會人數。首輪票數須過128席2/3議員支持的門檻，若無人能過關，第二輪投票則過半議員支持即可。

但國會歷經4次投票，仍無法選出繼任人選。

如同奧恩（Michel Aoun）逾半任期的情況，黎巴嫩目前是由一個看守內閣治理。總理指定人選為了組成政府，已經嘗試了6個月。

數十名支持者今天聚集在總統官邸巴達宮（Baabda Palace）向奧恩道別。他們身穿與奧恩所屬政黨「自由愛國運動」（Free Patriotic Movement）有關的橙色衣服，拿著奧恩總統任內以及他數十年前擔任陸軍司令時的肖像。

一名73歲老翁身穿內戰時期在奧恩麾下效力穿的迷彩服，他告訴路透社，自己希望奧恩可以再留任3年。

16歲少女尤尼斯（Therese Younes）跟其他十來歲夥伴一起來到現場，她說自己8歲起就支持奧恩，很難過得看著奧恩卸任。尤尼斯說：「如果我18歲，就會離開這個國家；奧恩之後，黎巴嫩就不在了。」

人們對奧恩的看法極度分歧。許多基督徒敬重他，認為他在黎巴嫩的教派體制下守護基督徒，但批評者指控他助長貪腐，還協助武裝團體「真主黨」（Hezbollah）取得影響力。

奧恩2016年當選總統時，獲得真主黨和馬龍派政治人物季吉（Samir Geagea）支持，當年的協議讓伊斯蘭遜尼派政治人物哈里里（Saad al-Hariri）回鍋擔任總理。

奧恩6年任內，黎巴嫩軍隊2017年在真主黨協助下，於敘利亞邊界擊退伊斯蘭主義激進分子。國家在2018年通過新的選舉法，且頂尖能源公司2020年開始在海上區塊探勘鑽井。

在任內最後一週，奧恩簽署了美國居中斡旋的協議，為黎巴嫩南方與以色列的海上邊界進行劃界。

他的粉絲盛讚這些成就，但批評者說，跟2019年財政崩潰相比，這點普通的成就不算什麼。當年情況導致逾8成人口陷入貧窮，並引發大規模反政府示威。

奧恩昨天接受路透社訪問時說，他的總統職權不足以應對經濟危機。

奧恩任內2020年還發生造成220多人死亡的貝魯特（Beirut）港大爆炸。奧恩隨後表示，自己本來就知道當地儲放化學品，並把檔案交由其他單位處理。被害人家屬則說，奧恩理應做得更多。

已為人父的律師梅歐奇（Michel Meouchi）說，奧恩是「黎巴嫩史上最糟糕的總統」，「跟他相比，我還寧願總統位置懸缺」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111030