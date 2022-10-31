前美軍飛行教官赴中國工作 澳洲被捕將出庭應訊

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（中央社雪梨31日綜合外電報導）前同袍今天告訴法新社，21日在澳洲被捕的1名前美國戰機飛行員將於11月4日出庭。這名退役教官被捕前，曾在中國訓練飛行員。

法新社報導，澳洲聯邦檢察廳（Attorney-General's Department）證實，杜甘（Daniel Edmund Duggan）10月21日在新南威爾斯州（New South Wales）郊區被捕，也正是在那週，英國情報官員罕見示警中國正在召募外國退役飛官。

聯邦檢察廳表示已應華盛頓要求逮捕54歲的杜甘，但美澳當局都不願更進一步透露杜甘被控的罪名細節。

根據法庭資訊，杜甘可能引渡回美，他預定11月4日在雪梨地方法院（Sydney Local Court）出庭。

1名認識杜甘近20年的前陸戰隊飛行員告訴法新社，眾所周知，中國一直在招募軍事飛行員，他不懂為何杜甘現在會成為逮捕目標。

這位仍在民營航空任職的前陸戰隊員不具名表示：「我想不出來他會有什麼秘密、會傳遞什麼祕密，帶給他這麼多麻煩。」

「我想，前軍方飛行員對中國這種手法大多知之甚詳，我10多年前就聽過…只是最近這成了新聞。」

根據杜甘任職公司的網站，杜甘在美國陸戰隊飛行超過10年，官拜少校，負責指導軍事戰略飛行。他退役後移居澳洲，澳洲公司記錄他是「捍衛戰士塔斯馬尼亞」（Top Gun Tasmania）公司2005至2014年的主管。

根據公司網站，「捍衛戰士塔斯馬尼亞」採用1家南昌飛機製造廠的「中國空軍初階軍事訓練機」。

澳洲公司紀錄顯示，杜甘2014年左右搬到北京，地址是北京高檔的朝陽區公寓。

這位前陸戰隊飛行員告訴法新社，杜甘一直「為一家中國公司進行駕駛艙資源管理（CRM）訓練」，這是一套用於改善飛行安全的程序。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111031