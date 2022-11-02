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中國私設海外「警察局」 荷蘭要求立即關閉

2022/11/2 11:11（11/2 13:36 更新）
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荷蘭政府1日下令要求中國關閉在荷蘭境內開設的「警察局」。圖為上海市公安。（中央社檔案照片）
荷蘭政府1日下令要求中國關閉在荷蘭境內開設的「警察局」。圖為上海市公安。（中央社檔案照片）
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（中央社海牙1日綜合外電報導）荷蘭政府今天下令要求中國立即關閉在荷蘭境內開設的「警察局」，有媒體報導這些機構被用來騷擾異議人士。

法新社報導，荷蘭媒體上月報導，設於阿姆斯特丹（Amsterdam）和鹿特丹（Rotterdam）的這些警察機構據稱主要提供外交協助，但未向荷蘭政府申報。

此前，總部位於西班牙、關注亞洲人權的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月指出，中國在全球已設立54處「海外警務中心」，其中2處位於荷蘭。

「保護衛士」還說，中國在英國和加拿大各設有3處這類機構。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）推文指出，由於設立這些警察機構「沒有徵得荷蘭方面許可」，外交部「已告知（中國）大使，這些機構須立即關閉」。

胡克斯特拉說，荷蘭外交部已要求中國大使對這些警察機構做出說明，且正在調查其活動。

荷蘭媒體RTL News和新聞調查網站「追蹤金錢」（Follow the Money）引述旅居荷蘭的中國異議人士說法報導，自2018年以來在荷蘭設立的2處「警察局」，目的是為了讓中國政治異議人士噤聲。

根據「保護衛士」，中國公安利用這些「警察局」在海外執行警務行動，並施壓中國國民返國面對刑事指控。

中國外交部表示，荷蘭媒體報導「全然不實」，這些「服務站」是用以協助海外公民辦理更新駕照等事宜。

RTL新聞報導，中國2018年6月在阿姆斯特丹設立的第1處「警察局」由浙江省麗水市公安局開設，並由2名中國男子負責運作，2人在移居荷蘭前展開中國公安職涯。

根據RTL新聞，中國福州市公安局今年稍早在荷蘭港市鹿特丹開設第2處警察機構，由1名曾任軍人的男子負責。

荷蘭外交部指出，當地中國社區頻頻發出訊號，稱接獲「恐嚇與威脅」，還說外交部正在為此建立1條熱線。

加拿大聯邦警方上週表示，他們正就多倫多地區3處中國「警察局」的相關報導進行調查。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1111102

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