北韓試射彈道飛彈 日本研判一枚以低高度短程飛行

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本政府防衛省今天表示，北韓今天下午4時左右從境內東岸附近朝東方試射至少1枚疑為彈道飛彈的物體，以極低的最高高度約50公里以下短程飛行。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛副大臣井野俊郎今天受訪時說，北韓下午4時左右從東側海岸附近朝東方至少試射1枚可能是彈道飛彈的物體，推測已掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側海域。

疑為彈道飛彈的物體飛行時的最高高度不到50公里，以極低高度進行短距離飛行。

日本首相岸田文雄對此表示，已指示相關部會持續盡全力蒐集情報進行分析、提供民眾迅速且正確的資訊、徹底確認航機與船舶安全，及以萬全態勢為可能發生難以預料的事態做好準備。

日本經濟新聞報導，井野指責北韓「迅速升高挑釁」，並表達絕對無法容許的日本政府一貫立場。

路透社報導，北韓今天稍早試射至少17枚飛彈，其中一枚落點距離韓國海岸不到60公里；北韓後來又試射超過100枚火砲。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111102