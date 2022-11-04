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俄羅斯攻烏克蘭能源設施 澤倫斯基：450萬人無電可用

2022/11/4 09:16（11/4 09:36 更新）
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俄羅斯空襲行動在過去一個月已摧毀烏克蘭約1/3的發電站。圖為基輔市中心10月24日大規模停電。（路透社）
俄羅斯空襲行動在過去一個月已摧毀烏克蘭約1/3的發電站。圖為基輔市中心10月24日大規模停電。（路透社）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯攻擊烏國能源網絡的行動，已導致約450萬人無電可用。

法新社報導，俄烏兩軍持續交戰，但在烏克蘭東部和南部前線的戰情並未出現重大變化，雙方在為南部戰略要地赫松州（Kherson）一場激戰做準備。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行談話中說：「今晚約有450萬人暫時無電可用。」

澤倫斯基表示：「敵方俄羅斯用能源來做威脅，其實是顯示他們的弱點。他們無法在戰場上擊敗烏克蘭，所以只好以這種方式來打擊我們的人民。」

俄軍數週來發動多波飛彈攻擊，並出動無人機轟炸烏克蘭的基礎設施，似乎是希望改變烏克蘭民眾和其他鄰國的態度，讓他們反對在寒冷的冬天作戰。

俄羅斯的空襲行動在過去一個月已摧毀烏克蘭約1/3的發電站。烏克蘭政府已呼籲人民盡量節約用電。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在七大工業國集團（G7）今天舉行外長會議前表示，G7將提供發電機和暖氣設備等物，協助烏克蘭度過冬天。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111104

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