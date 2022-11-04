俄媒：蒲亭簽署法律 允許動員重刑犯上戰場

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，俄國總統蒲亭已簽署一項法律，允許犯過重罪的人士接受動員，但此法排除那些因為性虐待兒童、叛國、間諜或恐怖主義罪名被判刑的人士。

蒲亭（Vladimir Putin）曾在9月21日宣布實施「局部動員」，時值俄羅斯正在烏克蘭面臨一連串軍事挫敗。俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）當時表示，俄軍將徵召30萬後備役軍人入伍。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，蒲亭今天指稱，俄國已動員31萬8000人加入武裝部隊。這已超過蕭依古原先設下的30萬人初始目標。

烏克蘭國防部10月25日曾指控，俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）招募感染愛滋病毒（HIV）及C型肝炎的犯人加入。（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1111104