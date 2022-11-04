更多編輯台推薦新聞：
賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌
運動

賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300
首頁 / 國際

俄媒：蒲亭簽署法律 允許動員重刑犯上戰場

2022/11/4 21:15（11/4 21:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，俄國總統蒲亭已簽署一項法律，允許犯過重罪的人士接受動員，但此法排除那些因為性虐待兒童、叛國、間諜或恐怖主義罪名被判刑的人士。

蒲亭（Vladimir Putin）曾在9月21日宣布實施「局部動員」，時值俄羅斯正在烏克蘭面臨一連串軍事挫敗。俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）當時表示，俄軍將徵召30萬後備役軍人入伍。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，蒲亭今天指稱，俄國已動員31萬8000人加入武裝部隊。這已超過蕭依古原先設下的30萬人初始目標。

烏克蘭國防部10月25日曾指控，俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）招募感染愛滋病毒（HIV）及C型肝炎的犯人加入。（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1111104

蒲亭
俄志願兵和動員兵 蒲亭將發10萬元報酬 澤倫斯基受邀參加G20峰會 是否出席看蒲亭動向
蕭依古
俄國防部：莫斯科同意重返俄烏穀物協議 俄羅斯稱完成動員30萬軍人 逾8萬人派赴烏克蘭作戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏控俄行使能源恐怖主義 俄揚言送敵入地獄火焰