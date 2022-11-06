英移民中心遭扔汽油彈 警方：凶嫌具極端主義動機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國東南部多佛港的移民辦公室上週遭一名男子投擲汽油彈，事後凶嫌自盡身亡。警方今天表示，證據顯示這起攻擊存在「恐怖主義意識形態動機」，且可能被歸類為恐攻事件。

法新社引述警方說法報導，多項證據表明，10月30日多佛港（Port of Dover）的攻擊事件背後具有「極端右翼動機」。

警方指出，找到的證據「顯示攻擊…是出於恐怖主義意識形態動機」。

報導指，該名66歲凶嫌將自製的燃燒裝置投向負責處理尋求庇護者入境相關事宜的移民辦公室，造成2名工作人員受傷。

反恐警察局（Counter Terrorism Policing）高階官員賈克（Tim Jacques）表示，雖然「有明顯跡象表明，心理健康可能也是（攻擊事件背後的）一大因素」，但他得出結論，認為嫌犯行為「主要是由極端主義意識形態所驅動」。

他還說，這已達到「恐怖攻擊的認定標準」。

警方表示，「目前沒有跡象顯示凶嫌還有其他同夥，且據信這起事件不會對大眾構成任何更廣泛的威脅。」

英國政府正傷透腦筋，以決定如何處理人數創紀錄、從北歐搭乘小船穿越英吉利海峽的移民。（譯者：施施）1111106