更多編輯台推薦新聞：
太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名
運動

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

全球第7殺害記者不罰國家 菲律賓政治漫畫家遇害

2022/11/6 19:13（11/6 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）非政府組織「保護記者委員會」表示，全球殺害記者有罪不罰國家中，菲律賓排名第7。昨晚又有一名菲國政治漫畫家遭槍殺，成為總統小馬可仕上任後遇害的第3名媒體工作者。

總部位於紐約的「保護記者委員會」（CPJ）1日公布「2022年全球有罪不罰指數」，指過去10年全球發生的記者謀殺案中，近8成案件至今未破，凶手逍遙法外。

菲律賓在這項指數中排名第7。10年來，14起記者謀殺案至今未偵破。

保護記者委員會表示，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內恫嚇、騷擾媒體，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當選總統一度讓人們看到情況改善的希望，但小馬可仕6月底就職後，報導地方政治貪腐的電台記者布朗柯（Renato Blanco）及批判杜特蒂和小馬可仕的廣播名嘴拉皮德（Percy Lapid）相繼遇害，引發人們憂心暴力和有罪不罰文化將持續。

新聞網站Rappler報導，卡希爾（Benharl Kahil）是一名漫畫家和公立學校美術老師。他昨晚在位於菲國南部民答那峨的蘇丹古達拉省（Sultan Kudarat）利巴克鎮（Lebak）遭槍殺。

利巴克鎮警察局長馬貢丹多（Julius Malcontento）說，卡希爾昨晚10時過後騎摩托車回家路上遭殺害。槍手向馬貢丹多開了數槍，最後一槍擊中頭部殺了他。

卡希爾的作品多次在婦權、兒少權和政治漫畫比賽獲獎。他的2020年獲獎政治漫畫中，長相酷似杜特蒂的騎士坐在正義女神背上，正義女神叼著天秤，但雙眼被蒙住，無法站立起來。

對於卡希爾遇害，菲律賓大學編輯協會（CEGP）今天發布聲明譴責。

聲明中說，卡希爾遭槍殺不僅對菲律賓言論和新聞自由構成重大威脅，對其他漫畫家、記者和倡議人士也是巨大的威脅，呼籲菲國各界為卡希爾伸張正義，拒絕讓這起案件成為菲律賓人權惡化的另一個例證。(編輯：韋樞)1111106

杜特蒂
菲律賓取消俄訂單 美國將提供32億助軍事現代化 菲律賓囚犯企圖逃獄 挾持批評杜特蒂人士遭擊斃
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族