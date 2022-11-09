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新加坡停止每天公布新病例 著重7天平均確診數

2022/11/9 20:15
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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）新加坡自本週起不再每天公布新增COVID-19確診案例數。衛生部表示，單日新增確診數較容易有波動，當局即日起，以過去7天平均新增本土病例數做為觀察疫情趨勢的指標。

新加坡自疫情爆發以來，過去每天都會在衛生部網站公布新增本土及境外移入案例數。

星媒報導，衛生部7日晚間在網站宣布，由於每天新增確診數較容易有波動，當局即日起以過去7天的平均新增本土案例數做為疫情趨勢的指標。

停止每天公布新增確診案例後，新加坡將改為每週在衛生部網站的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情報告中更新每日本土病例數據。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長古阿烈（Alex Cook）今天接受中央社記者訪問時表示，很多在週末感到身體不適的人，等到週一才去就醫。這樣一來，單日新增確診數就容易出現波動。

通常在週末過後，新加坡在週一檢測到的確診病例數較多，就會反映在當週週二通報的數據。

古阿烈指出，著重過去一週平均新增COVID-19案例數的作法類似新加坡對於其他大多數法定傳染病的處理方式。

新加坡因Omicron新型變異株XBB引起的疫情正在消退，確診數逐步下降。據衛生部統計，截至8日，過去7天平均新增的本土案例數為2748起；全國累計212萬8572人確診，其中1691人病故。（編輯：陳惠珍）1111109

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