尹錫悅禁MBC記者隨行採訪 韓媒群起反彈促撤禁令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國總統辦公室以「報導有失偏頗」為由，禁止MBC電視台記者搭乘總統專機隨行採訪總統尹錫悅出訪行程，引發國內媒體大幅反彈，認為此舉有違憲法保障的言論自由。執政黨人士則反駁，總統辦公室有權拒絕採訪。

尹錫悅11日將啟程訪問東南亞，出席在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會以及在印尼舉行的20國集團（G20）峰會等活動。但總統辦公室9日通知負責總統辦公室新聞的MBC電視台記者，由於MBC近期對外交相關議題「一再扭曲事實且報導有失偏頗」，這次將不會提供搭乘總統專機等採訪協助。

尹錫悅9月出訪美國時，MBC首先播出一段尹錫悅疑似向幕僚以粗話談論國會與美國總統拜登的影片，總統辦公室後來否認這段影片內容，反指MBC以相近發音字詞扭曲談話內容，尹錫悅也批評「與事實不符的報導破壞同盟關係」。

這次總統辦公室拒絕讓MBC記者搭乘專機採訪的消息傳出後，尹錫悅也對媒體強調這個決定攸關「重要國家利益」。

官方公然抵制單一媒體的做法隨即引發韓國媒體批評，韓國記者協會、廣電記者聯合會、韓國影像記者協會、韓國節目導演聯合會、全國媒體工會等5家媒體團體今天發布緊急聲明，批評總統辦公室此舉公然挑戰韓國憲法保障的言論自由。

這5個媒體團體指出，總統辦公室因媒體批評當權者為由，限制特定媒體採訪及搭乘專機，是韓國憲政史上絕無僅有的暴行與對媒體的打壓，要求尹錫悅立即取消限制採訪的措施，向全體國民道歉。

聲明提到，總統專機由國民繳稅營運，採訪費用也是各家媒體自行負擔，將總統專機當作私有財產，認為讓媒體搭乘專機是施予恩惠，是有違時代潮流的錯覺；若尹錫悅政府不採取能讓人接受的措施，將就此事定調為對言論自由及民主制度的嚴重威脅，強調不惜與尹錫悅政府對立。

各家媒體負責總統辦公室相關新聞的主線記者也發出聯合聲明，批評總統辦公室在出訪迫在眉睫時，未經事前協調就將單一媒體排除在專機搭乘名單外的單方面措施，造成所有主線記者混亂，表示強烈遺憾並要求總統辦公室立刻撤回這項措施。

聯合聲明指出，主線記者搭乘總統專機是為了人民知的權利進行採訪，各家媒體也自行負擔相關費用，不認同總統辦公室以「提供採訪協助」的概念將搭乘專機視為「優惠」的說法。

不僅韓國國內媒體，駐在韓國的外國媒體也對此事表達關切，首爾外媒記者協會理事會稍早也發布聲明，表示這次總統辦公室以「扭曲事實」為由對單一媒體採取限制措施，引發對所有國內外媒體自由的憂慮，理事會將持續關注後續發展，希望當局對所有媒體一視同仁，採取相同原則。

在一片輿論批評總統辦公室打壓媒體的聲浪中，執政黨國民力量議員權性東在國會對MBC表示質疑，批評MBC電視台未盡到公正報導責任，而是刊出偏頗共同民主黨、扭曲事實的報導，「MBC能稱作媒體嗎？保障他們的言論自由是對的嗎？我個人持反對意見」。

權性東也說，受訪者有權決定要不要接受採訪，「我也曾拒絕MBC的採訪要求」。

同為國民力量黨籍的大邱市長洪準杓也表態支持總統辦公室的決定，「有採訪自由的話，也有拒絕採訪的自由」，並提到他過去擔任慶尚南道知事時，也曾拒絕報導偏頗、扭曲事實的媒體採訪及出入記者室，主張拒絕受訪是受訪者能反抗惡意報導的唯一手段。（編輯：周永捷）1111110