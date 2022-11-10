禁MBC記者隨行採訪 韓總統辦公室：反制假新聞

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國總統辦公室以「報導有失偏頗」為由，禁止MBC電視台記者搭乘總統專機隨行採訪，引發國內外媒體批評。總統辦公室稍早表示，不是因為MBC的報導批評當權者才遭禁，「問題在於假新聞」。

韓聯社報導，韓國總統辦公室高層官員對媒體表示，假新聞蔓延對報導真實新聞的媒體會造成威脅，許多民主國家因此都對假新聞採取強硬措施，並將MBC在9月對總統尹錫悅出訪美國時引起「粗話風波」的報導定調為假新聞。

官員主張，MBC播出專家都很難分析的影音，利用字幕引導輿論方向，之後MBC旗下駐華府特派員則引用相關外媒報導，向美方詢問對於尹錫悅使用F開頭粗話的回應，所有過程都違反採訪倫理，毀損韓國國家利益與總統出訪成果。

尹錫悅9月出訪美國時，MBC首先播出一段尹錫悅疑似向幕僚以粗話談論國會與美國總統拜登的影片，總統辦公室後來否認這段影片內容，反指MBC以相近發音字詞扭曲談話內容。尹錫悅也批評「與事實不符的報導破壞同盟關係」。

尹錫悅11日將啟程訪問東南亞，但在9日晚間才以簡訊通知MBC記者不能搭乘專機的決定，被認為是對MBC報導的報復行為。

中央日報報導，曾任MBC顧問律師的韓國放送通信委員會委員長韓相赫今天在國會答詢時表示，總統辦公室這次做法預料將對媒體採訪造成限制。

韓相赫指出，雖然這次措施僅針對單一媒體，但對其他媒體也會造成寒蟬效應，但表示不便對總統辦公室或其他單位的問題提出質疑。

韓國媒體工會等團體及駐韓國外媒記者紛紛對MBC記者搭乘專機遭拒的做法表達憂慮，認為這種做法違反憲法保障的言論自由，但執政黨國民力量則對MBC是否遵守媒體倫理表示質疑，並主張受訪者也有拒絕受訪的自由。

曾為MBC電視台主播的國民力量議員裴賢鎮在臉書（Facebook）發文表示，2018年兩韓會談時，文在寅政府也曾在北韓未提出要求的狀況下，拒絕脫北者出身的朝鮮日報記者參與媒體團，當時作為在野黨的保守派自由韓國黨也對此大力批評。

裴賢鎮說，總統辦公室這次只是拒絕讓MBC記者搭乘專機，但未禁止MBC進行任何採訪，過去也曾因座位不足，透過抽籤方式選出能搭乘專機的記者；MBC記者仍能搭乘一般客機前往，為國家利益採訪總統外交出訪行程。

她也提到MBC先前曾多次違反採訪規定，例如在當局與各家媒體約定不得拍攝影音畫面的場合，以手機錄影後播出，或未遵守以匿名方式引用報導的協議。

京鄉新聞報導，國民力量在失言風波後以MBC報導偏頗、做假為由，向檢方告發MBC社長朴晟濟與記者等相關人士，主張他們涉及毀損名譽，並涉嫌違反情報通訊網法；民生經濟研究所等市民團體則向警方告發國民力量誣告MBC。警方仍在進行相關調查。（編輯：周永捷）1111110