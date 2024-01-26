韓國執政黨議員遭中學生襲擊 專家憂模仿犯罪

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國執政黨國民力量黨議員裴賢鎮25日遭遇襲擊受傷，犯案的15歲中學生聲稱當時為臨時起意，警方正就此展開調查；韓國政界人士近期接連受到攻擊，專家憂心引發模仿犯罪。

裴賢鎮在韓國時間25日下午5時20分左右，在首爾江南區新沙洞一處建築入口遭遇攻擊，犯案的15歲中學生以石塊多次擊打裴賢鎮頭部，造成頭皮破裂出血，裴賢鎮當時穿著的衣物領口附近都都沾染上血跡。

韓聯社報導，警方依特殊暴力罪嫌將犯案的中學生逮捕，因他尚未成年，加上精神狀態有自戕、傷害他人的可能，依相關規定並安排緊急入院，並在監護人陪同下接受警方調查。

根據警方調查，犯案的中學生在襲擊裴賢鎮的2小時前就在當地徘徊，聲稱是為了守在許多藝人出入的美容院前、向藝人索取簽名，但在遇到裴賢鎮後臨時起意犯案，犯案所用的石塊也是他平時帶在身上的物品。

犯案的中學生表示近期因憂鬱症狀嚴重，被要求入住封閉性病房，目前正在等待院方安排。根據犯案的中學生周邊人士陳述，嫌犯從去年開始就涉入校內糾紛，也曾接受校內心理諮商輔導。犯案的中學生曾就醫治療，被診斷為躁鬱症。

隨著裴賢鎮遭遇攻擊的消息傳開，網路上也出現自稱犯案中學生的同學的發文，指稱嫌犯在小學、中學期間都曾出現欺負同學等問題行為。首爾教育廳相關人士表示，待警方調查結果出爐後，若有必要依學校規定進行審議，將採取召開生活教育委員會等措施。

犯案的中學生2009年出生，他在犯罪現場曾表示自己是未成年犯罪，經警方確認後，嫌犯已年滿14歲，可能以少年犯身分受刑事懲罰；但仍在住院治療的裴賢鎮則向警方表示，不希望對犯人從輕發落，而是希望犯人受到應有的懲罰。

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明不久前才在釜山參加活動時遇襲，偽裝成支持者的男性揮刀刺傷他左側頸部，李在明送醫接受血管重建手術，8天後出院。

專家指出，考慮到犯案的中學生尚未成年，對於是否出於政治性動機採取攻擊，在詳查案件的同時，應考慮模仿犯罪的可能性。專家也憂心，這類事件接連發生，不只是對政治的嫌惡行動，也暗示社會對暴力屬於重大犯罪的意識變得薄弱。

檀國大學心理學系教授林明浩（音譯）表示，未成年者也會有自己的信念與對社會公正、正義的主張，在大量接受未經篩選的訊息洗禮下，很有可能接收到扭曲的立場；他指出，李在明於公開場合遭受攻擊的事件，可能激發模仿犯行的表現欲與英雄主義，並與扭曲的政治信念結合。

林明浩分析，若接受的訊息未受篩選，可能讓人將類似恐怖攻擊的行動，當作可讓自己受到矚目、受到認可的行為，「尤其在青少年時期更容易受到影響」；他也憂心，有些人可能會把惡意評論也當作對自己的關注。

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又石大學犯罪心理學系教授裴相勳（音譯）認為，青少年的某種憤怒可能因社群網路上的政治嫌惡言論等覺醒，但他認為，有必要區分李在明與裴賢鎮遇襲事件的本質，「李代表的事件是源自於兩極化政治嫌惡的行動，是真正的恐怖攻擊，而裴議員的事件則不屬於此類」。

他指出，15歲的青少年一般來說很難具有如此強烈的政治嫌惡傾向；但從李在明到裴賢鎮，若未能好好處理，到4月國會大選前可能繼續出現更多類似案件，「將政治引導向兩極化暴力的老一代應有所覺醒」。（編輯：高照芬）1130126