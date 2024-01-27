新華社：中國副外長訪北韓 雙方宣示密切配合

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（中央社記者邱國強北京27日電）北韓加強威脅南韓之際，新華社報導，中國副外長孫衛東26日在平壤拜會北韓外長崔善姬，並與北韓外務省副相朴明浩舉行磋商，雙方就兩國關係、國際及地區形勢等問題交換意見，並宣示將加強各層級戰略溝通，密切多邊協調配合。

根據報導，雙方在「親切友好的氣氛」中，就兩國關係、國際地區形勢等共同關心的問題「廣泛深入」交換意見。

報導指出，雙方「高度評價」近年來兩國關係發展成果，再次確認「維護好、鞏固好、發展好」兩國關係是兩黨和兩國政府「堅定不移的立場」。

這項報導提到，雙方一致同意，按照兩黨兩國最高領導人指引的方向，以兩國建交75週年及「中朝友好年」為契機，加強各層級戰略溝通，深化傳統友好和務實合作，密切多邊協調配合，推動中朝關係持續向前發展。

根據報導，雙方商定了「中朝友好年」的主要活動安排，但沒有提到具體內容。

根據北韓中央通信社報導，雙方同意「繼續加強戰術協同和互動維護共同核心利益的立場」。

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中國向來是北韓最大經濟資助來源國及盟友。法新社報導，北韓領導人金正恩近來在強化對南韓種種強勢措辭之際，也尋求鞏固北韓與中國之間的關係。北韓近來頻繁的武器試驗，加上金正恩稍早將南韓設定為「主要敵人」，加劇了這一地區的緊張情勢。

金正恩的作法，同時促使南韓總統尹錫悅向長久以來的盟友美國更加靠攏。而美國也就平壤與莫斯科之間「與日俱增且危險」的軍事關係發出警告，並敦促中國約束北韓。（編輯：陳鎧妤）1130127