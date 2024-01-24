韓第一夫人收受名牌包醜聞 恐衝擊執政黨選情

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（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國4月將舉行國會大選，第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面於選前曝光，導致總統尹錫悅和執政黨深陷爭議，恐危及執政黨爭取奪回國會過半的選情。

路透社報導，當地媒體以「迪奧包醜聞」稱這起事件。尹錫悅所屬的國民力量黨（People Power Party）部分黨員呼籲總統夫婦公開道歉，或者至少坦承收受名牌包不恰當，以平息爭議。

分析家指出，尹錫悅選擇保持緘默，還因黨內成員對此事立場不同而於週末施壓執政黨領導人辭職，此舉恐製造引爆點，最後讓國民力量黨於4月10日大選中付出代價。

政治分析家李榮勳（Rhee Jong-hoon，音譯）指出：「這是政治炸彈。金建希（帶來的）風險只會越來越大。」

尹錫悅2022年以些微之差當選總統，但他所屬的國民力量黨未能取得國會多數席位，形成朝小野大局面。

分析家指出，金建希身為政府官員的配偶，收受要價300萬韓元（約新台幣7萬元）的名牌包，恐怕已經違反反賄賂法。

尹錫悅的支持者稱金建希遭人設局和抹黑，是非法陰謀的被害人。

這起名牌包事件去年11月曝光，當時一個YouTube頻道播出韓裔美籍牧師崔在永（Abraham Choi）用隱藏式攝影機祕密錄下和金建希見面，並交給她名牌包的畫面。

崔在永表示，金建希是家族友人，兩人首次見面時，他就送香奈兒（Chanel）化妝品給對方，從她討論精品禮物的反應，讓他相信這類禮物是取得會面機會的唯一方式。

崔在永昨天接受路透社專訪時說：「你可以說它們像是入場券。」

在路透社記者尋求對崔在永說法置評時，尹錫悅辦公室表示無可奉告。

國民力量黨許多黨員認為，大眾的不滿聚焦在金建希身上，而非被設局偷拍，反映出此事讓選民留下的壞印象日益令人憂心。

國民力量黨高層金景律（Kim Kyung-yul，譯音）將第一夫人收受名牌包一事，與以豪奢聞名的法國皇后瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）相提並論，上週引發尹錫悅辦公室和執政黨關係緊張。

韓媒報導，尹錫悅為此震怒並要求國民力量黨領導人韓東勳（Han Dong-hoon）辭職。外界普遍認為韓東勳是尹錫悅親信。

根據聯合電視新聞台（YTN）公布本週進行的民調結果，69%受訪者認為尹錫悅必須說明他對第一夫人相關爭議的立場。

News Tomato去年12月的另一項民調則顯示，53%受訪者認為金建希行為不當，只有27%受訪者認為金建希遭人設局，要讓她難堪。

韓國明知大學（Myongji University）政治學教授申烈（Shin Yul，譯音）表示：「一般大眾認為『好吧，或許她是遭人設局，但為什麼她還是收下了？』」（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1130124