日本8企業合資打團體戰 盼2027年量產先進半導體

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（中央社東京10日綜合外電報導）在全球都在激烈競爭次世代半導體研發之際，已知豐田汽車、索尼集團等日本主要8家企業，朝先進半導體國產化合資成立一家名為Rapidus的新公司，並以2027年量產作為目標。

日本放送協會（NHK）報導，美國、韓國及台灣廠商都在半導體製程上激烈競爭，現狀主要都量產到3奈米製程，但Rapidus主要以量產全球目前尚未實際運用的2奈米以下先進半導體作為目標。

相關人士表示，新公司名稱為Rapidus，由豐田汽車、索尼集團（Sony Group）、日本電信電話公司（NTT）、日本電氣公司（NEC）、軟體銀行、半導體大廠鎧俠（Kioxia）、三菱UFJ銀行及電裝公司（DENSO）共同出資。

在自動駕駛、人工智慧（AI）、智慧城市等必須在轉瞬間處理大量資料的領域所不可或缺的先進半導體，新公司將進行技術研發，以5年後的2027年為量產目標。

日本政府也將補助約700億日圓協助，預料經濟產業大臣西村康稔近期將對外宣布這項訊息。

雖然日本在先進半導體領域落後美國與台灣等地，但希望透過這家新公司能集各公司技術之大成，從而建立一條從研發到生產一條龍的體制。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111110