加油站賣出20億美元頭彩 敘利亞移民獲百萬獎金

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）全美注目，史上最高獎金20億美元的威力球樂透8日開獎，洛杉磯近郊一處加油站賣出這張中獎彩券，店主是已當阿公的敘利亞移民，連帶獲得百萬美元獎金。

樂透開獎隔天，各家媒體聚集在艾塔迪那（Altadena）這間Joe's Service Center加油站，75歲的老闆謝哈雅（Joe Chahayed）外號老爹，從敘利亞移民美國40年，一夜之間變成媒體的焦點人物。

某位讓全國嫉妒的超級幸運兒8日到這間加油站，買到這張如今價值20.4億美元（約新台幣651.5億元）的頭獎彩券。加州法律規定，彩券中獎人必須公布姓名。不過這名頭獎得主還沒現身。

一般而言，中獎人有一年期限可以領獎，得主通常會先備妥財務及法律顧問才會出面。這次20.4億美元的史上最大獎額，中獎人可以選擇一次領走約10億美元或是分30年領滿20.4億美元。

謝哈雅經營加油站20年，能用4種語言說「祝你中獎」。靠著經營這個小事業，養大5個兒女，現在是11個孫子的阿公。他在各家媒體的訪問中說，希望這名中獎的億萬富翁是本地居民。

謝哈雅的店因為賣出頭獎彩券，不只成為媒體焦點，連帶獲得100萬美元（約新台幣3166萬元）獎金。但他兒子說，老爸不會因為有了這筆意外之財而停止工作，他說謝哈雅每天固定清晨6時開門，一直工作到下午，每週工作6天。

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謝哈雅對媒體描述得知自家小店賣出頭獎彩券的過程。他說，早上6時開店時，彩券局人員已經等在那裡，告訴他「我們有一個好消息」；他回應說，「你們從來沒有這麼早來過」，這時他就感覺到頭獎在這裡誕生了。

謝哈雅40年前剛到美國時，身上只有幾千塊，現在靠著賣出頭獎彩券獲得百萬獎金，電視台記者問他：「有錢真好，但錢真的重要嗎？」謝哈雅回答：「不，有愛比有錢更重要得多，家人是世界上最重要的。」（編輯：馮昭）1111111