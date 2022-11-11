佛州州長連任聲勢大漲 川普還沒宣布參選先開砲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國佛羅里達州州長迪尚特在期中選舉成功連任，在一波正面報導當中，同黨的前總統川普今天卻發出聲明，抨擊迪尚特是表現「普通」的州長，還說他「耍花招」。

「國會山莊報」（The Hill）報導，共和黨對在8日期中選舉未如預期大勝大多感到失望，不過迪尚特（Ron DeSantis）順利連任，使得他參選總統的呼聲更加高漲，黨內同志和保守派媒體也一片讚揚。與此同時，一些共和黨人在選後批評川普，甚至將關鍵戰場失利歸咎於他。

川普今天在聲明中說：「新聞集團（News Corp.），也就是福斯（Fox）還有華爾街日報（WSJ）與不再偉大的紐約郵報（快找回柯爾！）全都加入挺『迪假正經』（Ron DeSanctimonious）州長，一位很會搞『公共關係』的普通『共和黨』州長。」

「迪假正經」是川普上週幫迪尚特取的綽號。柯爾是指2016年退休的「紐約郵報」（New York Post）前總編輯艾倫（Col Allan）。

川普將迪尚特擔任州長的政治成就歸功於佛州的天氣，稱他「擁有『陽光』的優勢，無論州長是誰，北邊經營不善的各州民眾都會來這裡，就像我一樣！」

川普自稱對迪尚特的背書讓他在2018年贏得佛州州長選舉，還說迪尚特2017年在「政治上已是枯木死灰」之際「絕望地」接近自己請求支持。

川普說「『迪假正經』在耍花招」，不回答他是否將於2024年競選總統的問題。川普和迪尚特都尚未宣布參選，但迪尚特已被視為川普角逐黨內總統提名的勁敵。

川普聲明寫道：「『假新聞』問他，如果川普總統參選，他是否會參選，而他說『我只專注於州長選戰，沒有展望未來』。嗯，就忠誠度與格調來說，這真的不是正確答案。」

川普本週稍早曾在福斯新聞訪問時，警告迪尚特不要在2024年逐鹿白宮。川普說：「我不知道他是否參選。我認為如果他選了，可能會把自己傷得很重。」（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1111111