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德國承諾增援烏克蘭空防 蕭茲指蒲亭2年前就決定開戰

2022/11/12 10:20（11/12 10:33 更新）
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（中央社德國萊比錫11日綜合外電報導）德國總理蕭茲表示，德國援助烏克蘭的重點，應是協助烏方抵禦俄羅斯空襲城鎮，以及協助烏克蘭重建基礎設施，還說他相信俄國總統蒲亭兩年前就決定發動這場戰爭。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）今天在德國媒體集團「編輯網絡」（RND）訪問中還說，歐洲應準備收容更多烏克蘭難民。烏克蘭自2月24日以來持續對抗俄羅斯入侵行動。

他在台上受訪時說：「俄羅斯一直在轟炸烏克蘭能源基礎設施，要讓烏克蘭人民無法熬過寒冬。我們目前在與許多德國企業商討如何對付這種破壞性行動。」

他還說，德國提供烏克蘭的防空系統到目前為止在讓破壞力降到最低方面扮演了重要角色，而德國會與夥伴合作提供更多防空系統。

蕭茲稍早與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，同意德國將繼續運送防空系統。

蕭茲表示，儘管西方領袖在俄羅斯入侵烏克蘭前，曾試圖透過連串外交行動避免戰爭，但他相信，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）很早就決定自己的方向。

他說：「我相信蒲亭兩年前就決定發動這場戰爭。我們看到了部隊集結…我們原本希望這只是做做樣子在威脅，但事實並非如此：這是一場計畫很久的戰爭。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111112

蕭茲
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