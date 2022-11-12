俄軍撤赫松居民喜迎烏軍 策士窩裡反籲推翻蒲亭

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（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯從赫松撤軍，放棄這個自2月展開入侵以來唯一占領的烏克蘭州級首府，居民歡喜迎接烏軍抵達市中心。另外，俄軍於赫松挫敗後，俄國總統蒲亭的策士杜金主張推翻蒲亭政權。

●俄軍撤離 澤倫斯基：赫松市已是「我們的了」

俄羅斯宣布自赫松市（Kherson）完成撤離後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於11日表示，這個地區首府已是「我們的了」。

澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram發文指出：「截至目前，我們的戰士正在赫松市周圍，但特種部隊已經在市內。」上傳的影片明顯顯示烏軍與居民在一起。

烏克蘭國防部在社群媒體指出，赫松重回烏克蘭控制，烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）所屬人員已進入這座城市。

自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日下令入侵烏克蘭後，赫松是俄軍首個攻佔的烏克蘭都市樞紐。

烏克蘭軍人11日抵達赫松市中心，居民歡騰迎接有人忍不住擁抱獻吻，烏軍戰士也高興拿出手機自拍記錄這寶貴一刻。（圖取自twitter.com/KyivIndependent）

●俄軍撤赫松居民喜迎烏軍 澤倫斯基讚歷史性一天

俄國從赫松撤軍，放棄這個自2月展開入侵行動以來唯一占領的烏克蘭州級首府後，居民11日歡騰迎接烏軍抵達赫松市中心。

澤倫斯基在晚間影片演說中表示：「今天是歷史性一天，我們一步步收復南部國土、收復赫松。」

俄方表示，已讓3萬名士兵撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸，沒有留下任何軍事裝備或武器，所有俄軍渡河到東岸，沒有折損一兵一卒。但烏方形容俄軍撤退狀況混亂，還有人在試圖逃跑時溺斃。

這次撤軍堪稱俄方在這場戰爭中的第3次重大撤退行動，也是在面對烏軍強勢反攻奪回東部和南部部分地區時，首度棄守如此大的占領區城市。

美國全國公共電台（NPR）報導，俄方前兩次重大撤軍行動，分別是3月底撤離烏克蘭首都基輔郊區，以及5月撤離烏克蘭東北部的烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。

經路透社查證的影片畫面顯示，數十人在赫松市的中央廣場歡呼，高喊勝利口號，似乎是第一批抵達現場的烏軍在人群中自拍。

●烏克蘭外長：成功收復赫松 戰事仍持續未歇

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）12日表示，烏克蘭成功從俄羅斯入侵者手中收復南方城市赫松，但俄烏戰爭仍持續進行。

庫列巴在柬埔寨召開的東南亞國家協會（ASEAN）峰會上說道，解放烏克蘭的戰鬥會持續進行。他在柬埔寨首都金邊向媒體表示：「我們在戰場上捷報頻傳，但戰爭仍在繼續進行。」

庫列巴指出：「我明白大家都希望這場戰爭盡快結束。我們當然比任何人都希望戰爭盡快結束。但只要戰事持續下去，我們看到俄羅斯動員更多人上戰場，並把更多武器帶到烏克蘭，我們當然將繼續指望各位持續支持。」

他也呼籲東南亞各國竭盡所能，確保俄羅斯不會拿穀物運輸協議玩「飢餓遊戲」。

這份協議在7月22日於土耳其和聯合國的斡旋下達成，能讓烏克蘭黑海的多個港口出口食物和肥料，但如果俄國或烏克蘭有一方不同意延長協議期限，將於11月19日作廢。

●俄軍赫松挫敗 力主攻烏策士杜金呼籲推翻蒲亭

英國媒體報導，俄羅斯爭議政治理論家杜金（Alexander Dugin）是蒲亭總統的策士，有「蒲亭大腦」之名，如今在俄軍於烏克蘭赫松挫敗後，他主張推翻蒲亭，甚至暗示應將蒲亭處死。

英國「鏡報」（The Mirror）報導，杜金是極右派民族主義者，也是贊成俄軍進攻烏克蘭的主要人物之一。他主張將俄國領土擴張到克里米亞半島和烏克蘭全境，並兼併波羅的海3國。

杜金在社群平台Telegram貼文說，每個「真正的俄羅斯人」現在都應對烏克蘭戰局感到悲痛和「咬牙切齒」，因為俄軍已棄守赫松，若有人不為此難過，「他們就不是俄羅斯人」。

據報導，他引述蘇格蘭社會人類學家佛雷塞（James Frazer）在「金枝」（The Golden Bough）一書中講述的一個故事，即有一位國王因在旱季未能召來雨水，而遭到殺害剖腹。

杜金的貼文說，人民授予統治者絕對完整的權力，他理應拯救所有人，如若不然，統治者就會遭受和那位「雨王」相同的命運。

英媒報導，俄羅斯爭議政治理論家杜金（圖）在俄軍於烏克蘭赫松挫敗後，主張推翻蒲亭，甚至暗示應將蒲亭處死。（Moscow News Agency/Handout via 路透社）

●俄參與G20峰會惹尷尬 傳統開幕大合照取消

英國媒體報導，即將在印尼峇里島召開的20國集團（G20）高峰會，與會各國領袖將不會拍攝傳統上會有的開幕大合照，因為他們對於俄羅斯出席本屆會議普遍感到不自在。

傳統上G20峰會開幕時，所有與會各國領袖會拍攝站在一起的大合照，過程中可以見到他們彼此拍肩寒暄，成為觀察這些領袖如何互動的有趣來源。

然而「衛報」（The Guardian）報導，儘管蒲亭已表示自己不會出席15日在印尼峇里島揭幕的G20峰會，但本屆峰會仍將不會拍攝傳統的開幕大合照。俄國將由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表參加。

原本若蒲亭決定親自出席G20峇里島峰會，其他成員國領袖便可能面臨是否出席的壓力。今年4月G20召開財政首長會議時，西方國家財長便在俄羅斯代表發言時集體離席，以抗議侵略烏克蘭的俄國參與會議。

報導指出，英國官員坦言，由於俄羅斯仍是G20成員，意味峇里島峰會結束時，幾乎不可能會產生一份各國領袖同意的公報。先前的G20財長和外長會議也都沒有結論公報。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1111112