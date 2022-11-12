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俄軍赫松挫敗 力主攻烏策士杜金呼籲推翻處死蒲亭

2022/11/12 17:57（11/12 18:10 更新）
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英媒報導，俄羅斯爭議政治理論家杜金（圖）在俄軍於烏克蘭赫松挫敗後，主張推翻蒲亭，甚至暗示應將蒲亭處死。（Moscow News Agency/Handout via 路透社）
英媒報導，俄羅斯爭議政治理論家杜金（圖）在俄軍於烏克蘭赫松挫敗後，主張推翻蒲亭，甚至暗示應將蒲亭處死。（Moscow News Agency/Handout via 路透社）
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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英媒報導，俄羅斯爭議政治理論家杜金（Alexander Dugin）是蒲亭總統的策士，有「蒲亭大腦」之名，如今在俄軍於烏克蘭赫松挫敗後，他主張推翻蒲亭，甚至暗示應將蒲亭處死。

英國「鏡報」（The Mirror）報導，杜金是極右派民族主義者，也是贊成俄軍進攻烏克蘭的主要人物之一。他主張將俄國領土擴張到克里米亞半島和烏克蘭全境，並兼併波羅的海3國。

據悉，力促蒲亭升高在烏克蘭戰事的莫斯科菁英人數日增，而現年60歲的杜金被視為其中一員。他認為，在赫松（Kherson）受挫是對俄羅斯榮耀的一大打擊，而且他擔心，當地許多俄羅斯人恐遭到殺害。

杜金在社群平台Telegram貼文說，每個「真正的俄羅斯人」現在都應對烏克蘭戰局感到悲痛和「咬牙切齒」，因為俄軍已棄守赫松，若有人不為此難過，「他們就不是俄羅斯人」。

據報導，他引述蘇格蘭社會人類學家佛雷塞（James Frazer）在「金枝」（The Golden Bough）一書中講述的一個故事，即有一位國王因在旱季未能召來雨水，而遭到殺害剖腹。

杜金的貼文說，人民授予統治者絕對完整的權力，他理應拯救所有人，如若不然，統治者就會遭受和那位「雨王」相同的命運。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111112

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