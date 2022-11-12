烏克蘭外長：成功收復赫松 戰事仍持續未歇

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（中央社金邊12日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，烏克蘭成功從俄羅斯入侵者手中收復南方城市赫松（Kherson），但俄烏戰爭仍持續進行。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月下令入侵烏克蘭後，赫松是首先淪陷的重要城市樞紐，如今俄軍撤離，當地響起了烏克蘭國歌。

庫列巴在柬埔寨召開的東南亞國家協會（ASEAN）峰會上表示，解放烏克蘭的戰鬥會持續進行。

他在柬埔寨首都金邊向媒體表示：「我們在戰場上捷報頻傳，但戰爭仍在繼續進行。」

庫列巴稍早在東協峰會場邊與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）進行雙邊會談期間，感謝澳洲提供價值4億4000萬美元、主要為軍援的支持。

庫列巴當時表示：「我明白大家都希望這場戰爭盡快結束。我們當然比任何人都希望戰爭盡快結束。」

「但只要戰事持續下去，我們看到俄羅斯動員更多人上戰場，並把更多武器帶到烏克蘭，我們當然將繼續指望各位持續支持。」

據路透社報導，庫列巴今天也呼籲東南亞各國竭盡所能，確保俄羅斯不會拿穀物運輸協議玩「飢餓遊戲」。

這份協議在7月22日於土耳其和聯合國的斡旋下達成，能讓烏克蘭黑海的多個港口出口食物和肥料，但如果俄國或烏克蘭有一方不同意延長協議期限，將於11月19日作廢。

庫列巴表示，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）尚未要求與他會談，還說俄羅斯必須抱持善意對待所有談判。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1111112