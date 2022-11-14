G20派摩托車載記者穿梭會場 司機：很開心參與

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（中央社記者李宗憲峇里島14日專電）20國集團（G20）峰會15日將登場，許多周邊會議已開始舉行。主辦國印尼在峰會期間提供與會人士巴士接駁，針對記者需在媒體中心及不同會場間移動，則安排了電動摩托車接駁。

從11月14日開始至16日，G20峰會區域限制人車進入，且只限電動車及已註冊的車輛駛入管制區，東南亞叫車平台巨擘Gojek是唯一在管制區得以行駛的摩托車，且在固定站點即可免費搭乘，不需要通過手機軟體叫車。

許多媒體在會場對乘坐摩托車感到新鮮。英國廣播公司（BBC）有位記者向中央社表示，雖然摩托車看起來不太正式，但是相當方便，「像是遇到塞車時就可以穿梭自如，很符合記者的需求」。

一名摩托車司機則說：「很開心可以參與這場國際會議。」她說，過去兩週載了很多貴賓和媒體記者，今天因為許多國家元首到達，媒體越來越多，就更加忙碌。（編輯：林憬屏）1111114

G20峰會管制區只限已註冊車輛及電動車進入，唯一能在場內行駛的摩托車為東南亞叫車平台巨擘Gojek所有。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月14日