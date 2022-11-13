印尼發起G20防疫基金募逾400億 佐科威：還不夠

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（中央社印尼努沙杜阿13日綜合外電報導）印尼總統佐科威今天在20國集團（G20）防疫基金發起活動中表示，為了替未來的疾病大流行做更好的準備，迄今募得的14億美元（約新台幣436億元）仍然不夠。

綜合路透社與法新社報導，由G20主席國印尼發起的這項基金，旨在資助疾病監控、研究、改善疫苗取得管道等措施，並以中低收入國家為目標。

目前為止已募得大約14億美元，捐款來自印尼、美國、歐洲聯盟（EU）等國家和組織，以及比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）等捐贈人和慈善機構。

這項基金今天在佐科威（Joko Widodo）召開的一場記者會上發起，並由世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）致詞。

佐科威在視訊演說中表示：「G20同意建立一項防疫基金，以防範疾病大流行。來自G20和非G20的捐助者與慈善組織已貢獻資金，但還是不夠。」

他說，要因應下一場全球疾病大流行，需要310億美元。「我們必須確保面對疫情時的群體韌性，讓疫情無法再奪走人命、摧毀全球經濟的樞紐。」

美國貢獻4億5000萬美元給這項基金，接近總額的1/3。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，這項聯合基金是G20能對抗全球問題的範例。

她說：「我對我們做到的事感到很驕傲。我認為今年我們採取的步驟，將有助實現更健全、更靈敏全球衛生架構的願景。」

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）表示，在法國與沙烏地阿拉伯捐獻後，基金規模預料將擴大，但她未說明會成長多少。她也呼籲尋求獲得資金的國家提案。

許多開發中國家不滿自己在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時的經歷。在這波疫情中，富裕國家常常囤積疫苗等對抗病毒的資源。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111113