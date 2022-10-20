Omicron亞型變異株逾300種 世衛：全球公衛危機未了

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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍是全球公共衛生緊急事件，降低警戒層級仍言之過早，即便最近防疫有所進展。

法新社報導，世衛是在2020年1月30日宣布COVID-19疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），此為世衛最高警戒層級。上週，世衛緊急委員會開會作出結論，全球COVID-19疫情仍處於最高警戒層級。

對此，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦告訴記者，他同意世衛緊急委員會的建議。

譚德塞表示：「（世衛緊急）委員會強調，有必要加強監測，並讓最危險族群獲得更多的檢測、治療和疫苗。」

世衛正在追蹤逾300種Omicron亞型變異株。世衛COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）提及：「所有的Omicron亞型變異株都展現出更強傳染力，以及能避開免疫系統的特性。」（譯者：陳正健）1111020