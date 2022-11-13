更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
生活

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍撤退前布設地雷 烏克蘭赫松市拚復水復電
首頁 / 國際
G20峇里島峰會
新聞專題
G20峇里島峰會2/49
首頁 / 國際

艾爾段將出席G20 14日會印尼總統佐科威

2022/11/13 20:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）土耳其總統府通訊署表示，總統艾爾段將出席20國集團（G20）峰會，並於14日與東道主印尼總統佐科威會晤，討論雙邊關係及如何進一步發展合作。

第17屆20國集團（G20）峰會將於11月15日至16日在印尼峇里島舉行。土耳其總統府通訊署昨天表示，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將出席峰會，並與與會的國家領導人舉行場邊會談。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已表明不會出席峰會；烏克蘭媒體日前引述烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發言人指出，澤倫斯基將與會，最有可能以視訊方式出席。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，印尼當前正確保接待20國代表團、聯合國及國際足球總會（FIFA）等知名國際人物籌備作業順利進行，並避免在2002年峇里島爆炸案滿20週年之際再有意外發生。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）指出，佐科威（Joko Widodo）本週表示，「自從今天早上以來，我已經檢視（場地）細節。我們檢查過一切，我想表達的是，我們已準備好接待20國集團的訪賓」。

土耳其及印尼關係密切且涉及多個面向，兩國不乏深化合作的機會。印尼位處印度洋及太平洋間的戰略要地，是全球第3大民主國家，也是以回教為主的國家中，人口最多的一國。

土耳其則是最早承認印尼獨立的國家之一。雙邊1950年建交，土耳其駐雅加達大使館於1957年4月10日揭牌。

2004年以來，隨著高層互訪頻率增加，兩國互動迎來新一波發展動能。土耳其和印尼決定將雙邊關係升級為「戰略夥伴關係」。兩國2011年4月在印尼首都雅加達簽署名為「土耳其及印尼：在新世界環境中強化夥伴關係」的聯合聲明。

佐科威2017年7月訪問土耳其，為雙邊合作帶來新願景，在貿易、醫療保健、能源及國防產業等領域更是如此。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）2020年12月20至22日出訪雅加達，印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）隔年10月11日至14日回訪土國，這是兩國外長首度互訪。

土耳其、印尼也與許多國際組織密切合作。印尼是東南亞國家協會（ASEAN）創始成員之一。土耳其自2017年7月起，成為東協部門對話夥伴（Sectoral Dialogue Partner）。（編輯：周永捷）1111113

佐科威
G20峰會澤倫斯基將與會 佐科威：蒲亭可能視訊出席 賀習近平連任 佐科威：期待加強印尼與中國關係
艾爾段
瑞典入北約之路顛簸 土耳其：月底將再召開會議 北約入會案爭取支持 瑞典總理赴安卡拉會艾爾段
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
葉倫將和易綱會面 討論全球挑戰和彼此政策計畫