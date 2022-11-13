艾爾段將出席G20 14日會印尼總統佐科威

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）土耳其總統府通訊署表示，總統艾爾段將出席20國集團（G20）峰會，並於14日與東道主印尼總統佐科威會晤，討論雙邊關係及如何進一步發展合作。

第17屆20國集團（G20）峰會將於11月15日至16日在印尼峇里島舉行。土耳其總統府通訊署昨天表示，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將出席峰會，並與與會的國家領導人舉行場邊會談。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已表明不會出席峰會；烏克蘭媒體日前引述烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發言人指出，澤倫斯基將與會，最有可能以視訊方式出席。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，印尼當前正確保接待20國代表團、聯合國及國際足球總會（FIFA）等知名國際人物籌備作業順利進行，並避免在2002年峇里島爆炸案滿20週年之際再有意外發生。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）指出，佐科威（Joko Widodo）本週表示，「自從今天早上以來，我已經檢視（場地）細節。我們檢查過一切，我想表達的是，我們已準備好接待20國集團的訪賓」。

土耳其及印尼關係密切且涉及多個面向，兩國不乏深化合作的機會。印尼位處印度洋及太平洋間的戰略要地，是全球第3大民主國家，也是以回教為主的國家中，人口最多的一國。

土耳其則是最早承認印尼獨立的國家之一。雙邊1950年建交，土耳其駐雅加達大使館於1957年4月10日揭牌。

2004年以來，隨著高層互訪頻率增加，兩國互動迎來新一波發展動能。土耳其和印尼決定將雙邊關係升級為「戰略夥伴關係」。兩國2011年4月在印尼首都雅加達簽署名為「土耳其及印尼：在新世界環境中強化夥伴關係」的聯合聲明。

佐科威2017年7月訪問土耳其，為雙邊合作帶來新願景，在貿易、醫療保健、能源及國防產業等領域更是如此。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）2020年12月20至22日出訪雅加達，印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）隔年10月11日至14日回訪土國，這是兩國外長首度互訪。

土耳其、印尼也與許多國際組織密切合作。印尼是東南亞國家協會（ASEAN）創始成員之一。土耳其自2017年7月起，成為東協部門對話夥伴（Sectoral Dialogue Partner）。（編輯：周永捷）1111113