贊助印尼G20峰會電動車 韓中日車廠別苗頭

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（中央社東京13日綜合外電報導）今年20國集團（G20）峰會將於11月15日起在印尼峇里島舉行，官方用車將使用日本、中國及韓國車廠贊助的836輛純電動車（EV）。競爭激烈的車廠也利用這場峰會互別苗頭。

日本時事通信社報導，這836輛EV中以韓國現代汽車贊助393輛最多、中國上汽通用五菱汽車300輛次之、日本豐田汽車提供143輛最少，讓中韓車廠在本屆G20峰會大刷存在感。

印尼汽車市場至今仍以日系品牌最為強勢，新車市占率高達9成以上，但如果只看EV市占率的話，現代汽車跟上汽通用五菱兩家車廠就吃下逾9成市場。

現代汽車為了捉住在國際會議大放異彩的機會，這次G20峰會除提供旗下高級車系純電版車款，還為G20推出特別款車型。此外，還提供在印尼西爪哇省工廠生產的車款。

20年前由美國通用汽車跟中國上海汽車等設立的合資公司上汽通用五菱汽車，擅長以「五菱」為品牌的小型EV，這次提供G20使用的車款是7月剛在印尼販售，在價格上相較現代汽車在當地生產的車款來得更有競爭力而受關注。

豐田汽車這次提供首款量產的EV及高級車系的EV。雖然豐田汽車在印尼市占率近3成，高居當地車界龍頭地位，但看準在純電動車領域領先的現代汽車等公司，意圖急起直追。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111113