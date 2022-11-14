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修補世界經濟 葉倫：終結烏克蘭戰爭是最好辦法

2022/11/14 11:31
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（中央社印尼努沙杜阿14日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天於20國集團（G20）峰會在印尼登場前升高對俄羅斯的施壓，表示終結烏克蘭戰爭是結束世界經濟混亂的最好方法。

法新社報導，葉倫會見法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）時告訴記者，「終結俄羅斯（對烏克蘭的）這場戰爭在道義上屬當務之急，也是我們能為全球經濟所做的最好事情」。

G20成員國沒幾個能躲過經濟苦楚，在此情況下，節節高升的燃料及糧食價格預計將成為峰會討論要點之一。

葉倫希望將藉由劍指俄羅斯來擴大外交施壓，進而終結俄烏戰爭。

本屆G20峰會東道主印尼雖呼籲談判並和平解決衝突，但與G20其他成員國中國、南非和印度一樣，很大程度上並沒有直接批評俄羅斯。

G20峰會也可能討論是否有必要擴大土耳其與聯合國斡旋的一起協議，允許烏克蘭穀物和肥料安全經由黑海出口。

現行協議將於本月19日到期。法國財長勒麥爾強調，有必要抵銷俄國入侵的影響，也就是歐洲狂飆的燃料價格。

他說：「我真心認為，檯面上首件待議事項會是如何降低能源價格並擺脫通膨。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111114

葉倫
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