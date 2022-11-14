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2014年G20曾被排擠 蒲亭這次不去還有烏克蘭因素

2022/11/14 13:35
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭上一次在20國集團（G20）峰會被排擠是在2014年，當時俄國剛剛占領克里米亞，大家對他避之唯恐不及，以至於他不得不提前離開。

法新社報導，8年後，發動俄烏戰爭並揚言對西方動用核武的蒲亭（Vladimir Putin），現在乾脆連去都不去本週在熱帶島嶼峇里島（Bali）舉行的G20峰會了。

觀察家說，俄羅斯克里姆林宮不希望蒲亭在印尼這場峰會上遭受各界譴責，但蒲亭不出席峰會，可能會讓飽受空前制裁的俄國更進一步遭到孤立。

文明對話研究院（Dialogue of Civilizations Research Institute）首席研究員馬拉申科（Alexey Malashenko）表示，蒲亭不希望又一次遭到公開羞辱，想想2014年布里斯本（Brisbane）G20峰會大合照時，蒲亭被安排站在最邊邊。

馬拉申科表示：「到了峰會，你就得和人說話、被人拍照。」

與克里姆林宮關係密切的外交政策專家盧奇亞諾夫（Fyodor Lukyanov）表示，蒲亭還沒準備好在烏克蘭問題上讓步。

盧奇亞諾夫說：「他的立場眾所周知，不會改變，對方的立場也是眾所周知，那出席還有什麼意義？」

克里姆林宮表示，蒲亭不克出席是因為行程衝突，但沒明講是什麼行程導致他得缺席這場備受關注的全球峰會。克宮還說，蒲亭也不會預錄影片在峰會上播放。

但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就不一樣了，他將在線上出席峰會，屆時預料他會遊說各國領袖對俄國做出更強烈的回應。

政治分析家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）表示，蒲亭拒絕赴峇里島出席峰會，反映出烏克蘭問題的「絕路感」。

卡拉切夫說：「他沒什麼好說的，在烏克蘭問題上，他沒有能讓雙方滿意的提案。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111114

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