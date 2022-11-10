日本疫情進入第8波 單週增逾40萬例再居全球之冠

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日本COVID-19疫情出現回溫跡象，有專家認為正進入第8波。圖為8月大阪設立的臨時篩檢站。（共同社）

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本COVID-19疫情出現回溫跡象，有專家認為正進入第8波。根據世界衛生組織（WHO）公布最新統計，日本10月31日到11月6日新增逾40萬例確診病例，再度高居全球各地之冠。

日本共同社報導，WHO公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新統計數字，日本在10月31日到11月6日單週染疫人數高達40萬1693例，較前一週成長42%，再度居全球之冠。韓國以29萬例居全球第2名、美國26萬例居第3、德國22萬例名列第4。

日本7月中旬到9月下旬時，單週新增確診病例數也曾連續10週奪冠，但之後因為不再全數通報確診病例，所以過去一段時間在紀錄上呈現染疫人數減少。

至於單週新增死亡病例數，美國以2480例居全球首位；日本的死亡病例數為391例，相對來說屬較低水準。全球最近一週新增死亡病例數為9405例，較前一週減少約10%。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111110