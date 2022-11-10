日本疫情回溫 官方示警兩週後恐超越上波高峰

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（中央社東京10日綜合外電報導）面對日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回溫，日本厚生勞動大臣加藤勝信9日表示，目前預期兩週後的疫情可能將超越第7波疫情的高峰。

日本TBS電視台報導，厚生勞動省11月9日召開防疫專家會議，加藤在會中說，現在新增確診病例數趨勢若跟上一波感染擴大速度一樣，且繼續蔓延的話，「預想兩週後有可能超過上一波的高峰」。

加藤對此示警指出，接下來如果染疫人數持續增加的話，有可能掀起第8波疫情。

另外，有關Omicron新型變異株中具有更強免疫逃脫優勢的BQ.1，在日本目前染疫者中占比約1成，推估到12月上旬時的占比將達到8成左右。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省這場專家會議談到疫情現況時說，雖然現階段新增確診病例數還不像今年夏天第7波時那樣急速成長，但已出現全國性增長的情況，只是各地區增加幅度有所差別。

特別是北海道目前疫情已相當接近第7波高峰時的高水準，而在東北地方、北陸地方、甲信越地方及中國地方，新增確診病例數都大幅成長。

日本電視台（Nippon TV）報導，面對境內主流病毒株可能陸續被BQ.1取代，醫師松本哲哉表示，雖然目前的疫苗對BQ.1等變異株保護力可能下降，但還是可以期待在一定程度上預防重症。

松本說，第8波疫情的防疫重點在於盡可能減少出現重症患者，因此呼籲有重症風險的民眾都要接種疫苗，也希望最後一次接種疫苗至今已超過半年的人，要認知到自身抗體大概都已減弱的情況。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1111110