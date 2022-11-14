貝佐斯身家逾3兆 受訪透露將捐出大部分

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（中央社舊金山14日綜合外電報導）亞馬遜創辦人貝佐斯今天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，他將在有生之年把大部分財產捐出。貝佐斯擁有財富約1240億美元（約新台幣3兆8411億元）。

貝佐斯在訪問中並未透露進一步細節，但表示他和他的伴侶桑琪士（Lauren Sanchez）正在「建立可以捐出這筆錢的方式」。

他曾透過貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）捐出100億美元（約新台幣3100億元）對抗氣候變遷和推動自然保育。貝佐斯是貝佐斯地球基金的執行董事。

貝佐斯地球基金未立即回應路透尋求評論的要求。

貝佐斯12日在推特發文表示，鄉村歌手，同時也是慈善家的桃莉芭頓（Dolly Parton）獲頒「貝佐斯勇氣和文明獎」（Bezos Courage & Civility Award）獎金1億美元（約新台幣31億元）。

貝佐斯2021年卸下亞馬遜（Amazon）執行長職務，他持有亞馬遜約10%股權，並擁有華盛頓郵報和太空旅遊公司藍源公司（Blue Origin）。（譯者：劉淑琴）1111114