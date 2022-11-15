習近平G20致詞 稱集團政治割裂世界阻礙進步

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（中央社台北15日電）中國國家主席習近平今天在G20峰會上不點名表示，「以意識形態劃線，搞集團政治和陣營對抗，只會割裂世界，阻礙全球發展和人類進步」。他強調支持發展中國家，讓非洲聯盟加入G20。

中國官媒新華社報導，習近平今天在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領導人峰會上發表講話。

他說，要推動更加包容的全球發展。以意識形態劃線，搞集團政治和陣營對抗，只會割裂世界，阻礙全球發展和人類進步。人類文明已經進入21世紀，「冷戰思維早已過時」。他主張20國集團堅持協商一致原則。

他說，世界經濟面臨衰退風險，大家日子都不好過，發展中國家首當其衝。要建設「全球經濟復甦夥伴關係」，照顧發展中國家關切。中方支持非洲聯盟加入20國集團。

他提到，要遏制全球通膨，特別是已開發經濟體要減少貨幣政策調整的負面外溢效應。國際金融機構和商業債權人作為發展中國家的主要債權方，應該參與對發展中國家減緩債行動。中方「緩債總額在20國集團成員中最大」，並和有關成員一道參與「二十國集團緩債倡議後續債務處理共同框架」債務處理，「為有關發展中國家渡過難關提供了支持」。

他重申，應對氣候變化挑戰、向綠色低碳發展轉型，必須本著共同但有區別的責任原則，在資金、技術、能力建設等方面為發展中國家提供支持，積極開展綠色金融合作。

他說，糧食、能源安全是全球發展領域最緊迫的挑戰。要堅決反對將糧食、能源問題「政治化、工具化、武器化」，撤銷單邊制裁措施，取消對相關科技合作限制。減少化石能源消費、向清潔能源轉型進程要平衡考慮各方面因素，確保轉型過程中不影響經濟和民生。

他最後並表示，中共近期舉行了第20次全國代表大會。中國將堅定不移走和平發展道路，深化改革、擴大開放，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。一個不斷走向現代化的中國，將為世界提供更多機遇。（編輯：張淑伶/唐佩君）1111115