G20閉幕 佐科威：籲俄烏停戰助全球經濟復甦

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（中央社記者李宗憲峇里島16日專電）20國集團（G20）領袖峰會閉幕後，主席國印尼總統佐科威（Joko Widodo）召開記者會表示，各國元首討論俄烏戰爭獲得共識，期盼俄、烏盡速停戰以助全球經濟復甦。

佐科威說：「領袖宣言中，有爭論的部分就是俄烏戰爭的議題，我們當時討論到很晚，最後得到共識，我們同意戰爭只會使全球經濟面臨危機，而且全球經濟復甦只能在各國和平的情況下達到。所以我呼籲停止戰爭。」

有媒體問及有關波蘭疑似遭俄羅斯飛彈攻擊一事，佐科威對此表達遺憾，並呼籲各國不要再升級緊張局勢。他說：「我一直認為，戰爭只會帶來毀滅，因此，我們必須停止戰爭」佐科威強調，美國總統拜登已經說過，導彈不太可能來自俄羅斯。

佐科威表示，除了「領袖宣言」，各國領導人也同意在醫療上有務實合作。他補充說，G20是經濟論壇，而不是政治的論壇，所以不要把它政治化。（編輯：韋樞）1111116