土耳其總統：相信美俄不會因烏克蘭動用核武

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（中央社伊斯坦堡17日綜合外電報導）美俄情報主管官員在安卡拉會談後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，截至目前，美國和俄羅斯都沒有動用核武的計畫。

法新社報導，媒體引述在印尼參加過20國集團（G20）峰會的艾爾段告訴記者的話說，「我就這麼說吧，根據我從土耳其情報首長接獲的情資，截至目前，美、俄雙方都沒有動用核武的計畫」。

白宮表示，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）和俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）14日在土耳其安卡拉（Ankara）進行罕見的面對面會談，商討烏克蘭境內的核武威脅以及遭俄方監禁的美國公民。

這似乎是俄烏戰爭開打以來，美、俄雙方官員層級最高的直接談判。艾爾段表示，他希望能使美、俄保持密切對話。他說：「當然我們希望他們…經常會面。」

艾爾段並說：「但願不致於（動用核武），否則可能導致新的世界大戰，千萬別讓那件事發生。」

美國多月來已針對俄羅斯的恐嚇提出警告，即俄國領土完整若遭到威脅，俄方將會動用戰術核武。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111117