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耶魯大學報告：烏克蘭赫松226人遭監禁或失蹤

2022/11/19 17:17（11/19 17:49 更新）
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美國耶魯大學研究人員在研究報告中說，烏克蘭赫松地區今年落入俄羅斯控制時，有數以百計的民眾遭到監禁或失聯。圖為18日一名女孩坐在烏克蘭赫爾松中部的人道主義援助分發點旁邊。（路透社）
美國耶魯大學研究人員在研究報告中說，烏克蘭赫松地區今年落入俄羅斯控制時，有數以百計的民眾遭到監禁或失聯。圖為18日一名女孩坐在烏克蘭赫爾松中部的人道主義援助分發點旁邊。（路透社）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國耶魯大學研究人員在研究報告中說，烏克蘭的赫松（Kherson）地區今年落入俄羅斯控制時，有數以百計的民眾遭到監禁或失聯，另有數十人可能遭施酷刑。

耶魯大學（Yale University）的這項研究由美國國務院資助，國務院針對這份報告發表聲明說：「俄羅斯必須停止這些軍事行動，撤出軍隊以結束這場不必要的戰爭。無論他們使出多麼令人厭惡、無所不用其極的伎倆，都無法且不會贏得勝利。」

路透社報導，這份報告記錄今年3月至10月間，赫松有226人遭到拘留或失蹤，1/4據稱遭受酷刑，其中有5人在遭監禁中或關押不久後死亡。

俄羅斯上週命令軍隊撤出烏克蘭第聶伯河（Dnipro River）西岸一處袋狀地區，其中包括自2月侵烏以來唯一攻占的區域首府赫松。

發布報告的耶魯大學公共衛生學院（School of Public Health）人道主義研究實驗室（Humanitarian Research Lab）是國務院計畫「衝突觀察」（Conflict Observatory）的合作夥伴，「衝突觀察」是在今年5月成立，以取得和分析俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪等可能暴行的證據。

俄羅斯否認俄軍攻擊目標鎖定平民或犯下暴行。

這份報告引述公開來源資訊指出，遭拘禁的226人中絕大多數是遭俄羅斯軍方或聯邦安全局（FSB）關押。

這份報告引述多名消息人士說法提到，俄羅斯安全部隊已列出遭鎖定個人的名字與車牌號碼等資訊清單。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1111119

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