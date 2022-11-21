日本神盾艦試射反彈道飛彈 成功攔截大氣外標靶

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本海上自衛隊今天宣布，2艘配備神盾戰鬥系統的護衛艦已完成彈道飛彈攔截試驗，成功命中在大氣層外標靶。海上自衛隊表示，試射成功讓日本更進一步提升彈道飛彈攔截能力。

海上自衛隊今天發布新聞稿指出，在美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency, MDA）及美國海軍協助下，海上自衛隊護衛艦摩耶號及羽黑號為確認彈道飛彈防禦功能進行試射，並成功命中在大氣層外的標靶。

海上自衛隊表示，這次是海上自衛隊艦艇首度試射日美共同研發的增程型標準3型（SM-3 Block IIA）反彈道飛彈，並認為這次成功試射已讓日本更進一步提升彈道飛彈攔截能力。

根據新聞稿內容，摩耶號是在11月16日試射、羽黑號是在11月19日試射，結果雙雙成功命中位於大氣層外的標靶。

日本時事通信社報導，防衛省表示，摩耶號及羽黑號的功能確認至此已全數結束，未來將正式投入到飛彈防禦任務中。

防衛省所計畫以8艘神盾艦構成的堅強飛彈防禦體制已成形，因此海上自衛隊表示，更加提升日本的飛彈攔截能力。

富士新聞網報導，就在北韓不斷試射彈道飛彈之際，海上自衛隊配備神盾戰鬥系統的艦艇已成功完成攔截彈道飛彈的防禦試驗。

今年11月在美國夏威夷周邊海域，舉行時隔4年、為期2天的彈道飛彈防禦試驗，2艘海上自衛隊神盾艦共發射2枚標準3型（SM-3）飛彈，都成功命中標靶。這是日本首度讓2艘神盾艦在同一時期內進行試射。

北韓今年包括彈道飛彈在內共試射34次，已創單年試射次數歷史新高紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111121