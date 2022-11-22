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美俄施壓 要求土耳其莫在敘利亞發動地面攻勢

2022/11/22 22:09
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（中央社伊斯坦堡22日綜合外電報導）包括美、俄在內，國際社會今天對土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）施壓，要求他不要對敘利亞境內的庫德族戰士發動地面攻勢。

法新社報導，土耳其20日展開「爪劍行動」（Operation Claw-Sword），空襲伊拉克和敘利亞各地數十個庫德族武裝分子目標，並宣布其軍隊再次「凌駕恐怖分子之上」。

伊斯坦堡13日遭到炸彈襲擊，造成6人死亡、81人受傷，這是繼2015年至2017年土耳其發生一連串爆炸攻擊事件後，5年來最致命的一次攻擊。土耳其將此事歸咎於庫德工人黨（PKK），並發動空襲作為報復。名列歐美恐怖組織黑名單的PKK則否認涉案。

艾爾段自今年5月以來便威脅要對敘利亞北部發動新的軍事行動，本月炸彈攻擊事件發生後，他升高了這一威脅。

昨天，土耳其一座邊境城鎮遭到來自敘利亞的火箭攻擊，至少造成3人喪生，包括1名孩童。艾爾段宣稱他正考慮在敘利亞展開地面行動。

美國昨晚呼籲為局勢降溫，俄羅斯今天則表示希望土耳其保持「克制」，不要在敘利亞「過度使用武力」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布聲明稱：「我們呼籲緩和敘利亞局勢，以保護平民生命並支持擊敗伊斯蘭國（IS）的共同目標。」

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們理解並尊重土耳其對其自身安全的憂慮…我們仍呼籲所有各方不要採取可能導致局勢嚴重不穩定的措施。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的敘利亞問題特使拉倫蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）對記者表示：「我們希望說服我們的土耳其同僚不要在敘利亞領土上過度使用武力。」

他說：「俄羅斯幾個月來已盡一切可能阻止任何大規模地面行動。」（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1111122

#敘利亞
#土耳其
#艾爾段
艾爾段
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普萊斯
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