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前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

2022/11/23 23:23
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）前英國首相強生接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時宣稱，俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭前，歐洲幾個大國的態度和現在截然不同，德國甚至希望烏克蘭迅速潰敗，長痛不如短痛。

強生（Boris Johnson）表示，2月24日俄軍入侵烏克蘭之前，對俄、烏兩國之間的緊張情勢，歐洲各國存在不同看法。他特別提到歐盟最重要的3個國家：德國、法國和義大利。

強生說：「有個階段，德國人的觀點是如果這種災難要發生，那麼整件事迅速結束且烏克蘭垮台會比較好。我認為如此看待此事很悲哀，但我能理解他們為什麼這麼想。」

自蒲亭發動入侵以來，德國一直試圖減少對俄羅斯能源的依賴，但德國仍面臨冬天有可能停電的局面，並於9月宣布2000億美元的能源救助計畫。

至於法國，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）處理這場危機的方式備受批評，在烏克蘭遭入侵之前幾週，他還走訪了克里姆林宮。強生說，「不用懷疑，法國人到最後一刻都還不相信」，直到俄羅斯部隊跨過邊界。

強生還表示，當時義大利總理德拉吉（Mario Draghi）領導的政府，「有個階段只是說他們無法支持我們所採取的立場」，儘管在那之前他們告訴該國「共和報」（La Repubblica），在這個議題上與我們看法一致。

強生再次將義大利的不情願，與義大利對俄羅斯天然氣的依賴聯結起來。但強生說，西方很快便意識到無法與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）談判，有必要採取一個統一的陣線。

強生稱，自俄羅斯入侵以來，「歐盟的所作所為非常出色」。他說：「在我所有那些焦慮之後…我對歐盟的作為表示敬意。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111123

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