俄軍砲擊赫松釀15死 烏克蘭大饑荒紀念日官員批俄

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（中央社基輔26日綜合外電報導）11月26日為烏克蘭大饑荒紀念日，烏國官員指出，俄羅斯要為蘇聯時期罪行付出代價。另一方面，俄軍砲擊烏克蘭南部赫松市造成15死、35傷，烏國當局正在寒冬中努力恢復電力供給。

●烏克蘭大饑荒紀念日 官員要俄國為蘇聯罪惡付代價

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說，蘇聯時期的烏克蘭在1932年至1933年爆發大饑荒釀成數百萬人死亡，以及目前的俄烏戰爭導致生靈塗炭，俄國將為此付出代價。

葉爾馬克在社群平台Telegram發文表示，「俄國人將為烏克蘭大饑荒（Holodomor）的所有受害者付出代價，也必須為當今的罪惡受到責罰」。

1932年11月，蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）派遣警察從剛開始實施農業集體化的烏克蘭農場搜刮穀物與牲口，包括必須留下來播種的種子。

數以百萬計烏克蘭人在接下來數個月死於饑荒。耶魯大學歷史學教授史奈德（Timothy Snyder）指出，這「很顯然是一場有預謀的大屠殺」。

●德國將宣告 史達林時期烏克蘭大饑荒為種族滅絕

根據法新社檢視的決議草案，德國國會將採納烏克蘭當局的用詞，宣告烏克蘭1930年代在史達林統治下數百萬人餓斃是「種族滅絕」事件。

由德國中間偏左派執政聯盟和在野保守政黨籍國會議員共同提出的決議案，除了要作出上述宣告外，也是為了要警告俄羅斯，因為在俄軍入侵下，烏克蘭人民今冬恐陷入飢餓危機。

德國國會議員計畫在30日表決這項決議案，時間安排在26日烏克蘭大饑荒紀念日之後。這個紀念日是在每年11月的最後一個週六。

決議草案載明，烏克蘭大饑荒應列入20世紀上半葉「極權制度殘暴罪行的名單中，這個饑荒造成了數百萬人喪生」，包括納粹德國（Nazi Germany）犯下的罪行。

●烏克蘭寒冬中拚復電 俄軍砲擊赫松市釀15死

正當烏克蘭全國工程人員忙著恢復主要城市的暖氣、用水與電力之際，俄軍砲擊烏國南部赫松市（Kherson），一名市府官員說有15名平民死亡、35人受傷，其中包括1名兒童。

法新社報導，隨著寒冬逼近、氣溫接近零下，俄羅斯近幾週對烏克蘭全境展開空襲，已造成烏國能源設施陷入癱瘓，引發健康危機及人口進一步外流的擔憂。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在俄軍對烏克蘭能源設施進行針對性攻擊的2天後，國內仍有逾600萬戶家庭沒電可用。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）指出，國內電力供應仍有30%缺口，技術人員正為復電不眠不休地趕工，再加上核電電力支援，預計週末將可擴大供電範圍。

●烏克蘭收復赫松半月 目前已恢復供電

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，本月稍早光復的烏南赫松市，目前已恢復供電。

提摩申科在社群平台Telegram留言說：「我們優先供電給赫松市的重大基礎設施，然後會立即對家戶恢復供電。」

烏克蘭軍隊本月11日收復赫松時，當地的供電、中央暖氣系統和自來水全面停擺。

俄軍自2月24日侵烏後不久即攻占赫松，如今撤出赫松是俄羅斯的重大挫敗。但烏克蘭官員表示，俄軍現仍從第聶伯羅河（Dnipro River）對岸砲擊赫松。

●英情報：俄庫存告急 移除核彈頭巡弋飛彈射烏克蘭

英國軍事情報消息指出，俄羅斯很可能正把老舊核子巡弋飛彈中的核彈頭移出，再將空包飛彈朝烏克蘭發射攻擊。

路透社報導，英國國防部表示，根據來自開放資源的圖像資料，一枚朝烏克蘭發射的空射巡弋飛彈殘骸顯示，這枚飛彈似乎出自1980年代設計，目的是用於裝載核彈，而彈頭似乎已被取出，改以壓載物替代。

根據英國國防部在推特（Twitter）發布的每日最新情報，這種飛彈依舊能憑藉飛彈的動能和未耗盡的燃料製造傷害，但不太可能對鎖定的目標達成可觀效果。

英國國防部表示：「無論俄羅斯的意圖是什麼，這樣的臨時改裝，凸顯出俄國的長程飛彈庫存已經消耗到一定程度。」

●俄羅斯母親節前夕 蒲亭慰問陣亡將士母親

俄羅斯招募青年前往烏克蘭作戰，不少人喪命，總統蒲亭（Vladimir Putin）告訴陣亡將士母親他同感悲痛；但有未受邀家屬稱這場會談不夠真誠。目前戰爭引發的民怨正在俄國各地醞釀。

法新社報導，11月27日是俄羅斯的母親節，蒲亭於節慶前兩天在官邸與17名陣亡官兵的母親舉行一場精心策劃的會談。

但在這場會晤之前，有部分社運人士稱會談得不到真誠討論。

身為軍人母親的楚卡諾娃（Olga Tsukanova）並未受邀，她於會前說：「總統會接見他口袋名單上的母親們，那些人會提出正確的問題、向他致謝。我不是孤身一人，邀請我們吧，蒲亭，回答我們的問題！」

●烏軍美製榴砲猛轟 耗損過快五角大廈煩惱保修

烏克蘭目前每天以美國與盟國援助的西方火砲向俄軍猛轟數千發砲彈，但經連月過度使用，這些火砲磨損嚴重，烏軍沒法在戰場修復，使火砲保修反淪五角大廈又一難題。

美國對烏克蘭的最新軍事援助統計顯示，五角大廈已撥交烏克蘭142門M777榴砲，足以裝備約8個營。烏克蘭軍隊用這些火砲狂射155公厘砲彈打敵軍，並用少量精準彈藥打擊俄軍指揮所。

更換長達20英尺、重達數千磅的榴砲砲管超出戰場上烏軍官兵能力，如今火砲保修已成美軍歐洲司令部的首要任務，並已在波蘭建立維修設施。最近幾個月後送的武器已開始在波蘭維修，相關消息此前尚未披露；美國軍方拒絕透露烏克蘭武器狀況等細節。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）軍事專家李伊（Rob Lee）說：「這批武器出現保修問題很正常，人員未經完整訓練、裝備未經調校便匆匆投入戰場，耗損情況自然更嚴重。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1111126