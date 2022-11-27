基輔缺電又降大雪 赫松已32平民死於俄砲擊

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俄羅斯轟炸烏克蘭關鍵基礎設施影響供電和供暖，烏國首都基輔屋漏偏逢連夜雨，預計27日起將降下大雪。圖為23日基輔一輛電車行經停電社區。（路透社）

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（中央社基輔27日綜合外電報導）俄羅斯轟炸烏克蘭關鍵基礎設施影響供電和供暖，烏國首都基輔屋漏偏逢連夜雨，預計27日起將降下大雪。另一方面，俄軍本月撤離南部赫松市後持續砲擊當地，已造成32名平民死亡。

● 俄空襲基輔 大型醫院一度準備撤離病患

地區官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），俄羅斯23日空襲導致烏克蘭最大州立醫院之一失去供水，醫院一度準備撤離部分病患。

基輔地區軍事管理局（Kyiv Regional Military Administration）副局長伏拉蘇克（Vitaliy Vlasiuk）接受電話訪問時表示，基輔地區臨床醫院（Kyiv Regional Clinical Hospital）原本已經要撤走洗腎患者了，因為洗腎需要不間斷的供水。

根據最新消息，所有地區的供水都已恢復，暖氣供應也已恢復，幾乎所有地區都可以使用行動電話，儘管停電可能導致使用受限。

● 基輔斷電危機未解 又將降下大雪

基輔數以百萬計居民仍無足夠電力和暖氣可用之際，27日預計將降下大雪，全天氣溫降至攝氏零度以下。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）26日表示，電力生產商只夠應付3/4需求，因此全國各地必須限電和停電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在上週俄羅斯轟炸之後，25日有600萬人斷電。那場轟炸對烏克蘭造成迄今最嚴重的破壞，導致數百萬人沒有電燈、水或暖氣。

預計基輔這座擁有280萬人口的城市降雪將持續到30日左右，氣溫預計將維持在零度以下。

● 赫松收復至今 俄軍砲擊造成32平民喪生

烏克蘭警政首長克利孟科（Igor Klymenko）26日表示，自親莫斯科部隊2週前撤離烏國南部赫松（Kherson）地區以來，當地至少已有32人因俄羅斯砲擊而喪生。

俄軍佔領赫松近9個月後，於本月11日完成撤軍，但他們仍經常從第聶伯羅河（Dnipro River）東岸砲擊赫松。

克利孟科還指出，調查人員總共記錄578起俄軍及同夥在該地區犯下的戰爭罪行。莫斯科則屢次否認部隊虐待平民的指控。

自親莫斯科部隊2週前撤離烏克蘭南部赫松地區以來，當地至少已有32人因俄羅斯砲擊而喪生。（中央社製圖）

● 烏克蘭大饑荒紀念日 歐洲國家再承諾援烏

26日是烏克蘭大饑荒起始日90週年紀念日，多位歐洲國家領導人在這一天再次承諾支持烏克蘭。這場在前蘇聯獨裁者史達林時期發生的大饑荒，造成數百萬烏克蘭人喪生。

根據比利時通訊社（Belga）報導，比國承諾加碼提供烏克蘭3740萬歐元（約新台幣12億元）財務援助。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則發表影音聲明，宣布金援烏克蘭1000萬歐元（約新台幣3億2000萬元）協助穀物出口。

● 澤倫斯基主持大饑荒紀念日峰會 推動穀物出口

澤倫斯基26日在基輔主持一場峰會，以推動黑海穀物出口協議，並向最容易遭受饑荒和乾旱侵襲的國家出口糧食。

澤倫斯基在峰會中指出，基輔已向20多個國家和歐盟募集約1億5000萬美元，這筆資金將用於向衣索比亞、蘇丹、南蘇丹、索馬利亞和葉門等國出口糧食。

他還強調，來自烏克蘭的糧食出口協議證明基輔言行一致、說到做到。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1111127