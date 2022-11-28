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疫情後逢能源危機 布拉格街頭耶誕燈飾比往年少

2022/11/28 13:08
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（中央社布拉格27日綜合外電報導）成千上萬人週末湧入捷克布拉格老城廣場，觀賞25公尺高耶誕樹點燈儀式，因疫情停辦兩年的耶誕市集也回來了，然而因為能源危機，今年妝點街頭的浪漫燈飾將比往年少。

路透社報導，布拉格老城廣場（Old Town Square）的耶誕市集處處可見熱紅酒、香腸、糖果和禮物，很受捷克人和外國遊客歡迎，今年裝上節能燈泡，既能省錢，也能傳遞濃濃的節慶氛圍。

布拉格市議會成員夏柏（Jan Chabr）說：「我們決定減少街頭燈飾數量，並使用最現代的LED燈泡，耶誕樹上的燈飾也是如此。」

布拉格也決定不再像過去那樣全天候亮燈，改從下午4時開始點燈至午夜。

「我們不想讓人們失去歡度耶誕和新年的節日氣氛…但我們也清楚不該浪費能源。」

在攤位上販售蜂蜜酒和炸薯片的米德拉（Ivo Midrla）說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發的這兩年，對他的生意造成很大影響。

他說：「很高興我們又能做生意了，但肯定彌補不了這兩年的損失。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111128

#捷克布拉格老城廣場
#米德拉
#夏柏
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