威廉王子攜凱特赴波士頓頒獎 8年來首度訪美

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國威廉王子和妻子凱特王妃本週將赴美，這將是兩人初次以威爾斯親王和王妃的頭銜出訪，也是兩人8年來首度訪問美國。

法新社報導，威廉王子和凱特王妃這趟為期3天波士頓旅程的重頭戲，是12月2日晚間眾星雲集的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮。

威廉王子去年創立「為地球奮鬥獎」，主要宗旨在獎勵拯救地球免於氣候變遷和全球暖化效應的計畫。「為地球奮鬥獎」五大領域包含保護和恢復自然風貌、攜手讓空氣變得更潔淨、讓海洋生機盎然、建造無廢的世界，以及共同解決氣候問題。

英國王室內部人士形容這項頒獎典禮是威廉王子的「超級盃時刻」（Superbowl moment）。今年邁入第二屆的「為地球奮鬥獎」將頒給5名獲獎者，各獲頒100萬英鎊（約新台幣3710萬元）獎金。

頒獎典禮將於波士頓的米高梅音樂廳（MGM Music Hall）舉行，出席嘉賓將包括歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、安妮藍妮克絲（Annie Lennox）、克蘿伊與海莉姐妹（sisters Chloe x Halle）、奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）、以及英國知名自然學家艾坦勃勞爵士（Sir David Attenborough），和身為評審一員的女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）。

這是40歲的威廉王子繼承「威爾斯親王」（Prince of Wales）頭銜以來，最高調的出訪行程。

英國女王伊麗莎白二世今年9月辭世後，威廉王子的父親查爾斯王子登基成為英王查爾斯三世（King Charles III），威廉王子繼承父親的威爾斯親王頭銜。威爾斯親王是英國王位第一順位繼承人傳統上使用的頭銜。

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威廉王子和凱特王妃將會見波士頓台裔市長吳弭，並將偕同已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的女兒卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）參觀甘迺迪總統圖書館暨博物館（John F. Kennedy Presidential Library and Museum）。

至於威廉王子和弟弟哈利王子是否會面，目前尚未宣布相關消息。哈利和妻子梅根及2名子女目前定居美國加州。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111130