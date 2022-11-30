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首頁 / 國際

數位交易興起 印尼央行發表數位貨幣白皮書

2022/11/30 21:24
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（中央社雅加達30日綜合外電報導）隨著數位交易蓬勃發展，印尼中央銀行今天發表數位貨幣白皮書，宣示計畫發行運用區塊鏈技術的數位印尼盾。

全球不少央行開始發展所謂的中央銀行數位貨幣（CBDC），一種是消費者直接使用的零售型數位貨幣，另一種是金融系統銀行使用的批發型數位貨幣。

印尼央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）指出，數位印尼盾將凸顯印尼央行（Bank Indonesia）是發行包括數位印尼盾在內的法定貨幣的唯一機關。

印尼目前不得以加密貨幣為支付工具，但允許以投資為目的的商品期貨市場使用數位資產進行交易。

瓦瑞耀指出：「數位印尼盾將分階段實施，剛開始將以批發型數位貨幣的方式發行、銷毀以及銀行間轉帳。」

接著將發展數位印尼盾貨幣操作的商業模式，最終發展零售型的數位貨幣，作為日常生活使用。瓦瑞耀未進一步說明相關時間表。

瓦瑞耀在聲明中表示，印尼央行發展銀行數位貨幣仍有待其他利害關係人的支持，同時央行也必須進行相關的試驗。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111130

#瓦瑞耀
#印尼央行
#印尼
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