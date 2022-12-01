馬斯克：蘋果從未考慮下架推特
2022/12/1 12:25（12/1 14:08 更新）
馬斯克1日說，他與蘋果公司執行長庫克會面後，關於推特可能將從應用程式商店App Store下架的誤解已釐清。（圖取自Unsplash圖庫）
（中央社舊金山30日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克今天在推特發文說，他與蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）會面後，關於推特可能將從應用程式商店App Store下架的誤解已經釐清。
綜合法新社與路透社報導，身兼推特（Twitter）與特斯拉（Tesla Inc）執行長的馬斯克（Elon Musk）發文說：「庫克已清楚表明，蘋果從未考慮這麼做。」
馬斯克也上傳一段影片，感謝庫克帶他參觀蘋果美麗的加州古柏迪諾總部，並提到他與庫克進行了「很棒的對話」。
馬斯克28日發了一連串推文，指控蘋果威脅不讓推特出現在App Store上，且不願說明原因，還說蘋果已停止在推特投放廣告。
他之後在另一則推文標記庫克的推特帳號，質問「現在是怎麼回事？」
記者詢問對馬斯克最新推文有何評論時，推特與蘋果沒有立即回應。蘋果尚未公開回應馬斯克稍早的推文。
馬斯克28日發推文宣洩對蘋果的不滿，其中一項是蘋果對App內購買（in-app purchases）的交易向軟體開發商抽取高達3成佣金，馬斯克還上傳一張迷因哏圖，說明他寧願與蘋果「開戰」也不願支付佣金。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111201
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