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白宮款待馬克宏 美國乳酪、氣泡酒端上桌

2022/12/1 16:39
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）法國以美食聞名於世，乳酪與紅酒更是餐桌上不可或缺的一環。法國總統馬克宏赴美展開國是訪問，美國第一夫人吉兒將大膽端出美國出產的起司與氣泡酒來款待貴客。

法新社報導，吉兒．拜登（Jill Biden）將在明天舉行的豪華白宮晚宴中，讓馬克宏（Emmanuel Macron）與法國代表團成員品嚐美國最棒的起司與美酒。

在維繫與國際友邦的情誼上，精心準備的佳肴和贈禮是外交場合必不可少的環節。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）公布了馬克宏將贈送給美國總統拜登的禮物清單，包括一只法國頂級餐具和珠寶品牌昆庭（Christofle）的杯子，白宮尚未透露將回贈馬克宏什麼禮物。

美國第一夫人透露了白宮晚宴的布置和菜單。舉辦晚宴的花園將搭起大型帳篷，桌上擺滿燭台和代表兩國顏色的鮮花。

晚宴重點菜色是龍蝦，200隻活跳跳的龍蝦已啟程運往華府，另外還有牛肉、白宮花園種植的南瓜以及蛋糕等佳餚。

不僅如此，吉兒特別堅持要讓遠道而來的貴客嚐嚐自家出產的乳酪，包括美國西北部俄勒岡州產的藍紋起司。產自俄勒岡州羅格谷（Rogue Valley）的藍紋起司2019年拿下世界乳酪大獎（World Cheese Championships），成為美國首獲這項殊榮的產品。

此外，佐餐的是美國氣泡酒，不過容器是法國製玻璃杯。

美國爵士歌手強巴提斯（Jon Batiste）將負責主持這場晚宴，馬克宏12月2日將造訪強巴提斯的家鄉路易斯安那州，表面上是要向路州的法國歷史致敬，其實是要談能源議題。（譯者：劉文瑜/核稿：戴雅真）1111201

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